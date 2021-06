Ricardo Ponce niega acusación de youtuber por presunta secta sexual

El coach Ricardo Ponce negó rotundamente la acusación hecha por la youtuber Maire Wik de dirigir una presunta secta sexual, señalando que esto sólo fue una “reacción violenta” por parte de la joven.

A través de sus redes sociales compartió un video en el que dijo que "ningún ser humano debería crucificar a otro ser humano, mucho menos en redes sociales y mucho menos sin una prueba legal".

"Aquí estoy en México y no me he ido, siempre estuve activo", dijo.

"Si abres bien los ojos, te vas a poder dar cuenta de qué viene de todo esto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Está muy claro: sé que mi mensaje genera muchas emociones, que toca fibras muy sensibles y hace todo eso simplemente para que puedas sanar tu vida. Cuando no se genera esta sanación, lo que se crea es una reacción violenta y eso es lo que pasó en este caso”, añadió.

Ponce decidió no entrar en más detalles para no crear más controversia sobre el asunto. "Eso no va conmigo. Sé perfectamente que cada persona ve por sus intereses, eso me queda muy claro. Basándome en todo esto, lo cual veo como algo primordial, no voy a dar declaraciones sobre el tema legal hasta que todo quede aclarado”.

"¿Qué aprendí como ser humano? Como siempre digo, cada ser humano crea su realidad por medio de su vibración. Obviamente toqué emociones muy fuertes, toqué vacíos que tengo como ser humano y que todo ser en esta tierra tiene que sanar", Indicó. Además, el coach recalcó que dicha situación lo ayudó a "evolucionar. Sigo pelando esta cebolla, sigo pelando este ser que se pone enfrente de ti y que siempre te he dicho que es alguien como tú: que tiene emociones, pensamientos, tristezas, que tiene todo eso".

Por último, el reconocido motivador exhortó "a todos los valientes y a todas las personas que se identificaron con este caso hacia mí. Si no hay pruebas legales, no pueden crucificar a otro ser humano; es hora de levantar la voz, es hora de que nos escuchen, pero, sobre todo, siempre con todo el amor".

Acusación contra Ricardo Ponce

En un video, la youtuber Maire Wik dijo que al finalizar un retiro del coach, Ricardo Ponce le pidió que la acompañara; aprovechándose de que estaba muy enganchada con él, fueron al bar del hotel y le pidió que fueran a unas oficinas, donde abusó sexualmente de ella.

"Llegó el último día del retiro. Se acerca a mí y me dice al oído: ‘No te vayas a ir’. Estaba muy enganchada con este hombre sensible; termina el retiro, nos vamos al bar del hotel. Ricardo me da un beso y me llevó a unas oficinas, nada más se bajó los pantalones y me dijo: ‘Chupámela’, y no hubo más que el sexo más burdo de la historia, pero buscaba su celular para grabar. Ahora entiendo que fui manipulada", dijo.

En su video, Maire Wink presentó el testimonio de varias personas que colaboraron con el coach, aseguró que estaba asesorada psicológicamente y dijo que incluso buscó a la diputada Alessandra Rojo de la Vega, quien le dijo que eso era trata de personas.

