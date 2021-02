¿Por qué son tendencia "Las Nenis"? Aquí te lo decimos

Con frases como “hoy cerramos pedido” y “hola hermosa”, llegan “las nenis” para el mundo, consideras como una nueva “tribu”, se apoderan de zonas concurridas y seguras en algunos estados de la república.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝚁𝚘𝚙𝚊 𝙽𝚎𝚏 𝟷𝟺 🛍 (@ropa_nef14)

Desde hace unos años, las plataformas digitales dejaron de ser solo una forma de comunicación y entretenimiento, pues con el tiempo, su extenso uso implico que a través de ellas existiera la posibilidad de practicar el comercio electrónico, volcando sus servicios en ellas.

En los últimos meses el comercio electrónico creció exponencialmente, pues con la llegada del Covid-19 miles de hombres y mujeres quedaron sin trabajo, obligándolos a encontrar nuevas fuentes de ingreso.

Y aunque en un principio, ya existían memes o frases trilladas como "mi hermosa", "nena" e incluso "mi ciela", en los últimos días el término "neni" se volvió tendencia y causó toda una guerra de memes en torno a él.

Pero...

¿Qué es una neni?

Es toda aquella mujer que se dedica a la compra y venta de artículos de todo tipo a través de Facebook o Instagram, ofrecen desde prendas de vestir, hasta maquillaje, accesorios y alimentos; el término nace a modo de burla y con un sentido peyorativo, ya que su forma de comunicación para muchos es un tanto... graciosa.

Seguramente en más de una ocasión viste en tus feed de redes sociales (especialmente en Facebook) frases como “¿dónde entregas neni?”, “gracias neni”, “nos vemos más tarde neni” y no le dabas mayor importancia, pero ahora con la llegada de los memes, es imposible que alguno de ellos no te cause gracia.

En los últimos días “las nenis” se convirtieron en tendencia, y aunque muchas de ellas se molestaron y salieron a defenderse de las burlas, otras optaron por resaltar los motivos que las hicieron formar parte de la nueva tribu, pues más allá de ser un término peyorativo, es una forma honrada de trabajar.