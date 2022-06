¿Por qué la vida es así? Músico llora tras tocar en la boda de su exnovia [VIDEO]

León, Guanajuato.- Un músico se hizo viral a través de TikTok luego de compartir que tuvo que trabajar en la boda de su ex.

La triste historia, que según los comentarios es un video armado, comienza con el músico limpiándose los ojos por el llanto y el texto de “Me tocó trabajar en la boda de mi ex”.

En el perfil de Briian Rodríguez (@briian.rv) se aprecia que se dedica a la música y toca en diferentes eventos como bodas, XV años y cumpleaños, pero lo que nunca imaginó es que iría a cantar a la fiesta de su ex, aunque de acuerdo a los comentarios, tampoco especificó si hablaba de la novia o del novio.

De repente la cámara gira al centro de la pista, donde supuestamente están los recién casados. El joven sigue llorando y luego aparece la leyenda: “Pero aún me atiende mi ex suegro”.

Es ahí cuando se ve un brazo que le entrega un vaso con lo que parece ser una “paloma” (tequila, limón y refresco de toronja), lo que genera un cambio inmediato de humor en el protagonista del video.

Hasta el momento el TikTok tiene más de 517 mil vistas, viralidad que ha aprovechado para promocionar sus temas.

“Lo bueno que aun te quiere tu ex suegro”, “Señal que fuiste una buena pareja”, “¿Quién era tu ex, la novia o el novio?”, “Y la plaza todavía nos pertenece”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. la mayoría dándole apoyo porque si a cualquiera le duele ver a su ex con otro, imagínate tener que ir trabajar a su boda.

Hubo quienes dudaron de la veracidad de la historia. Teorizan que en realidad se trata de una fiesta de XV Años debido a la canción que suena de fondo; otros señalan que el vaso al final tal vez se lo pasó un mesero del evento y no su exsuegro, y hasta por ahí hay quien dice que en realidad comió algo muy picoso y por eso lagrimeaba.