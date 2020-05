Llega la nueva cerveza que no es cerveza

Torreón, Coahuila.- Grupo Modelo a través de Victoria lanzó una “cerveza” llamada “Chingones Unidos por México”, que es en realidad una “bebida de cebada con 1.8 grados de alcohol”, un producto con el que la empresa busca destinar parte de sus ganancias a los afectados por la crisis.

Si bien existe un parón contra las empresas fabricantes y distribuidoras de bebidas alcohólicas, la empresa encontró una “solución creativa” frente a la Ley General de Salud, que considera como tales a todas las bebidas entre 2 y 55 grados de alcohol.

Si están por debajo de ese margen son consideradas no alcohólicas y si están por encima no se consideran bebidas, por lo que esta nueva bebida de cebada no queda impedida en la declaración de emergencia del Gobierno Federal.

Fue el pasado 12 de mayo que se hizo viral en redes sociales una fotografía de una planta de Grupo Modelo en Ciudad de México en la que, con la salida de su particular “humo blanco” que indica la fermentación de la cebada, muchos aprovecharon para bromear asegurando que “habemus chelas”.

El vocero de Grupo Modelo, Fernando Morales, señaló que acatando las instrucciones federales no se realizaban operaciones de producción y distribución de cerveza, sino que se trataba de preservar los activos biológicos, como la levadura, esto sin nunca mencionar el nuevo producto que aprovechó el vacío legal.

No obstante, en las mismas redes sociales, los usuarios han señalado que fueron víctimas de fraude en algunos supermercados, donde esta nueva bebida de cebada fue comercializada como cerveza no siendo tal, lo que sorprendió a muchos que se surtieron de esta.