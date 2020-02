Keanu Reeves comienza rodaje de Matrix 4 en calles de San Francisco

El rodaje de Matrix 4 ha comenzado y muchas imágenes en las redes sociales han permitido mirar el arranque de las grabaciones desde las calles de San Francisco.

Si bien en las imágenes no aparece Keanu Reeves con el traje negro de “Neo”, aparece en la calle con ropa casual mientras mira al sol, lo que podría ser el inicio de la película.

🎥The Matrix 4 filming in San Francisco! - Feb 5 2020

Thanks to @dougdalton IG Story🙏https://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t — Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020

Las imágenes compartidas en Twitter confirman que las grabaciones comenzaron en febrero; en ellas se aprecia a Reeves con el mismo aspecto que las cintas de John Wick, aunque por su atuendo podría ser una especie de vagabundo.

Do we think Keanu is a coffee or tea kind of guy? #matrix @nbcbayarea pic.twitter.com/dPRLEchFD1 — LiLi Tan (@lilitan) February 5, 2020

Sólo queda esperar cuál será el aspecto final de Keanu Reeves en la cinta Matrix 4, que será estrenada el mismo día que John Wick 4, el próximo 21 de mayo de 2021.

