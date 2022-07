JusticiaparaMaple: Lomito fue a un campamento, pero solo regresaron sus restos cremados

Los animales cada vez son más importantes en los núcleos familiares y forman parte fundamental de la misma, dejando de ser consideradas como cosas, para ser 'seres vivos con sensibilidad.

En algunos lugares del mundo, las mascotas ya tienen un estatuto jurídico diferente para ser reconocidos como uno más de la familia, es por eso por lo que una pérdida de nuestro mejor amigo es algo muy triste.

En el caso de Adriana Mondragón, actualmente vive una situación muy frustrante y triste, pues ‘Maple’, su cachorro de la raza Shiba Inu de ocho meses de edad falleció tras asistir a un campamento de entrenamiento.

La trágica historia de Maple, el cachorro Shiba Inu

El caso de este perrito se ha hecho viral en redes sociales después de que Adriana denunciara a través de su cuenta de Instagram narró la negligencia de la empresa You Can, la cual ofrece servicios de entrenamiento, pensión y camping de perros.

La joven responsabiliza la muerte del pequeño Maple a Antonio Ávila López, encargado del proyecto You can dog training.

"Tuvimos varias sesiones, Maple estaba avanzando y un día nos ofreció llevarlo a su campamento, nos platicó que a través de una terapia de inundación iba a tener mejoría. Después de mucho pensarlo, aceptamos", contó Adriana en historias de su cuenta de Instagram.

"Maple regresó a casa. Había aprendido algunas cosas, pero según Antonio, Maple necesitaba reforzar lo aprendido y nos pidió llevárselo 2 semanas más de campamento. Aceptamos de nueva cuenta".

La joven señala que hasta el momento todo iba de maravilla con el entrenamiento, sin embargo, toda cambió cuando recibió un mensaje de la novia de Antonio.

“Me dijo que él iba de camino al veterinario porque Maple había chillado y creían que lo había picado una serpiente. A la 1:33 nos dijeron que lo habían trasladado a una clínica porque no contaban con un antiviperino y que era muy difícil de conseguir".

Adriana solicito a la pareja que le pudiera enviar la dirección de la clínica donde atenderían a Maple, pero ambos se negaron a darla.

A las 3:26 la novia del entrenador le escribió de nuevo: "Adri, no me entra la llamada. Nos dijeron que por la edad y la mordida no resistió". La novia señaló a Adriana que el cachorro iba a ser cremado, pero ella se negó.

"Salimos a la dirección en donde está su campamento porque una vez más se negaron a darnos la dirección de la clínica. A las 3:55 nos pidieron verlos en el Deportivo Xochimilco. A las 4:20 ya estábamos ahí, se bajaron de su camioneta, pidieron perdón y nos entregaron sus cenizas en una urna", detalló.

¿Maple murió realmente? Redes desconfían de la historia

Luego de compartir su historia en Instagram, la cuenta de You Can cambió el nombre de su página en las redes sociales, además borró las fotos que tenía de ‘Maple’ y bloqueó de esta red social y de WhatsApp a Adriana.

Además, tras hacerse viral la historia, la joven señala que muchas personas le alertaron que este es un nuevo modus operandi entre supuestos cuidadores y pensiones caninas: hacer pasar por fallecidos a los perros para revenderlos o bien utilizarlos para las cruzas y vender a los cachorros.

Ante la advertencia, Adriana señaló que levantó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Ciudad de México con el fin de que Maple pueda encontrarse con vida.