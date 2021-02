Google rinde homenaje a la leonesa María Grever

La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- María Grever fue una mujer que rompió los estereotipos de su época y se convirtió en un fenómeno musical, área que en ese tiempo era prácticamente del dominio de los hombres, un 11 de febrero de 1938 grabó su canción “Tipitipitin”, por ello el doodle de Google hoy le brinda un homenaje a esta grande de la música.

Google rinde homenaje a María Grever, una de las mejores compositoras y cantantes en la historia musical del país 🇲🇽🎵



Produjo cientos de canciones, algunas de ellas interpretadas por artistas como Aretha Franklin y Frank Sinatra 😍 #GoogleDoodle → https://t.co/mUPcckbFFJ pic.twitter.com/j9aSCK64mB — Google México (@googlemexico) February 11, 2021

María Joaquina de la Portilla Torres , mejor conocida como María Grever, nació el 14 de septiembre de 1885 en León, Guanajuato , hija de Francisco de la Portilla Martínez, comerciante andaluz, y de la tapatía Julia Torres Hernández, demostró su gran talento musical a la edad de 5 años al componer un villancico llamado “Una canción de Navidad”, para un festival escolar, en el Colegio del Sagrado Corazón, por lo que su padre le brinda su apoyo y la oportunidad de recibir una educación musical, a pesar de que en ese tiempo las oportunidades académicas para las mujeres eran casi nulas.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Aumenta capacidad de abasto de oxígeno medicinal

La familia de María se muda a Europa cuando ella tenía 6 años de edad, por lo que gran parte de su educación la recibe en España y París. Tras la muerte de su padre regresa a México y se establece en la Ciudad de México, en donde continúa con sus estudios hasta finalizar las carreras de composición y concertista de piano. En 1907, se casa con León Augusto Grever y decide cambiar su nombre con el que sería conocida a nivel mundial, María Grever.

Durante ese periodo de su vida escribe sus primeros éxitos como “El Ruiseñor” y “Vida mía”, pero la fama mundial le llega con la canción “Júrame”, aunque su creatividad no paró y continuó componiendo grandes temas como “Cuando vuelva a tu lado”, “Alma mía”, “Ya no me quieres”, “Así", “Volveré”, “Por si no te vuelvo a ver”, “Tipitipitin”, entre otros.

⬇️Da clic aquí⬇️

En 1916 se muda a Nueva York, ya con una gran fama a cuestas en ambos lados de la frontera, mantiene cautivados a músicos y a públicos de distintas nacionalidades, lo que la lleva a ser la primera mujer mexicana en ingresar a la Sociedad Americana de Autores, Compositores y Editores de Música (ASCAP por sus siglas en inglés).

Su fama y genio es tan reconocido que los estudios de cine Paramount y 20th Century Fox, la contratan para que compusiera la música y dirigiera las orquestas de diversas películas, inclusive su canción “Cuando vuelva a tu lado” ganó un Grammy en 1959 al ser interpretada por la leyenda del jazz, Dinah Washington.

⬇️Da clic aquí⬇️

Pero no solo Washington grabó sus canciones, grandes voces de todas las épocas lo han hecho, como: José Mojica, Andy Russell, Dean Martin, Nicolás Urselay, Bobby Darin, Enrico Caruso, Ray Conniff, Aretha Franklin, Alfonso Ortiz Tirado, Libertad Lamarque, Las Andrews Sisters, Barry Manilow, Bola de Nieve, Tony Bennett, Sara Vaughan, Gloria Estefan, Marco Antonio Muñiz, Amy Winehouse, Carmela y Rafael, Luis Miguel, Rod Stewart, José Carreras, Natalie Cole, Tania Libertad, Javier Solís, Natalia Lafourcade, Eugenia León y muchos más.

María Grever falleció el 15 de diciembre de 1951 en la ciudad de Nueva York, pero uno de sus deseos era que sus restos fueron llevados a México, por lo que su tumba se encuentra en el Panteón Español de la Ciudad de México.