Estos son algunos regalos que no debes darle a Mamá este 10 de Mayo

Irapuato, Gto.- Se aproxima el 10 de mayo y con ello la preocupación de no saber que regalarle a mamá, pero habrá que considerar que regalos no deben darse en el Día de la Madre, si bien es cierto que aunque ella nos diga “Cualquier cosa es buena” o “Con que estén todos aquí” pero sabes que en el fondo no es cierto.

Es verdad que muchos se presionan y se estresan por no saber que dar de regalo ese día para celebrar a la mamá, pero ciertamente hay regalos que no deben darse, aquí te dejamos algunos consejos de lo que no debes regalar a tu mamá ese día.

Los utensilios de cocina para ese día, no es muy recomendable ya que con ello refuerzas que mamá debe pasar todo el día en la cocina o al menos la mayor parte de su tiempo si es ama de casa, y ella entenderá que deberá seguir cocinando para todos, es cierto que estos artículos son necesarios para el hogar pero también el regalo de mamá debe ser para ella.

Otro de los regalos que se dan ese día son los electrodomésticos, al igual que los utensilios de cocina son un refuerzo al estereotipo de las mujeres ocupadas en el hogar, y aunque por muchas veces se ha comentado que estos regalos no son recomendados para ese día, todavía hay quien piensa que son buenos regalos, es cierto si lo recibirá la mamá por que sabe que son artículos necesarios para el renovar algunos en la casa, pero recalcamos que el regalo sea por ella y para ella.

También estas los muebles o las pantallas planas que forman parte de lo que no se debe regalar este 10 de mayo, ya que son artículos que no puedan ser exclusivamente ese día, ya que estos objetos se comparte dentro de casa.

Otro regalo que no debe estar presente ese día son los famosos productos para bajar de peso o fajas, ya que este le hará creer que está gorda, y podrás lastimar su autoestima aunque en ese momento no te lo demuestre, cuidado con este detalle.

Ahora si no sabes que regalarle, encontrar el regalo perfecto para mamá es muy fácil solo es cuestión de que observes qué es lo que le gusta, o puedes preguntarle que quiere que le regales ya que esto es muy valido y ella sentirá que ese es uno de los mejores regalos, por que quizá ella ya tiene el ojo puesto en un detalle que tiene seleccionado en alguna tienda o almacén y esto es una muy buena idea.