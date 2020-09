Esto es lo que debes saber del horario de invierno

Octubre se acerca a pasos agigantados y con el nuevo mes llegará también el odiado -por muchos -horario de invierno, según el Centro Nacional de Meteorología (Cenam), el nuevo horario comenzará el 25 de octubre.

A pesar de que haya comerciales que indican qué hacer con tu reloj para estar con el horario de invierno, siempre nos pasa que no sabemos si adelantar o atrasar las manecillas; en el horario de invierno se atrasa una hora el reloj, y en el horario de verano se adelanta.

Foto: cortesía | Facebook Phil Claudio Gonzales - Pixabay

Es decir, antes de que te vayas a dormir la noche del 24 de octubre deberás atrasar una hora exacta tu reloj, para que amanezcas con el nuevo horario.

Según el Cenam, el cambio se debe realizar en la madrugada, para “minimizar los posibles efectos negativos que el horario de invierno pudiera tener para la sociedad”.

via GIPHY

Recuerda que si vives en Sonora o Quintana Roo no debes modificar tu horario, pues estos dos estados no participan en el horario de verano, por lo que no se deberá hacer un ajuste.

El horario de verano 2021 se prevé que inicie el 4 de abril del 2021, donde sí se deberá adelantar una hora el reloj.