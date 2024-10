¿Es pecado ser otaku? Prohiben realizar bodas con novios disfrazados

En León, Guanajuato se hizo viral una boda religiosa en la que los novios acudieron caracterizados como personajes de anime, lo que derivó en que el Arzobispo prohibiera a los sacerdotes llevar a cabo bodas religiosas en casos donde los novios acuden disfrazados.

Mediante un comunicado, la Arquidiócesis de León informó que "los sacramentos no son ficción ni algo imaginario", por lo que "se pide que los novios vayan vestidos dignamente, así como todos los asistentes a la celebración". Y, especificó que no se permitirá otra situación similar.

No se permitirá en adelante otra situación que llegue a dañar o faltar a la integridad de la fe y la dignidad de los sacramentos.Arquidiócesis de León.





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Voz de la Frontera (@lavozfrontera)

OMG! Lana del Rey se casa con un guía turístico de cocodrilos, ¿quién es su esposo?

Al respecto, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz, informó que no había necesidad de que el obispo de León hiciera esta prohibición, pues consideró obvio, que los sacerdotes no deben proceder con la celebración de la misa si se encuentran ante un caso como el mencionado.

En palabras del vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, las personas que realizan el proceso para contraer matrimonio por la vía religiosa, deben identificarse claramente, por lo que no habría que casar a quienes acuden disfrazados.

Boda Otaku realizada en León, Guanajuato. Foto: Facebook: Nathaly Su Alba

Aunque negó que este tipo de vestimenta pueda considerarse como una burla a la ceremonia religiosa, insistió en que “no me cabe qué persona podría tomar una actitud como esa, las personas no tienen porqué acudir disfrazadas” y mencionó que en lo personal, si al salir a recibir a una pareja que se va a casar, los ve disfrazados, no celebraría la ceremonia religiosa.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Nota publicada originalmente en El Sol de San Luis.