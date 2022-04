“El Geros” de ganar 700 a la semana a fabricar las botas para La Trakalosa de Monterrey

León Gto.- De oficio zapatero, gusto que heredó de su abuelo, en este momento se encuentra fabricando botas para la banda La Trakalosa, “panza verde”, de nacimiento, de niño soñaba con ser futbolista, zurdo, aficionado de hueso colorado del América, de la colonia Los Olivos, “Geros”, forma parte de la nueva generación de influencers que se les cataloga como orgánicos, su éxito se basa es ser simplemente él.

ÉXITO EN PAREJA

Detrás del sueño de ser Make Up e influencer, de la famosa “Mona”, siempre ha estado al lado de ella “Geros”, su prometido con el que está por cumplir 4 años y preparan su boda.

En esta ocasión se presentaron con Franco Escamilla en su programa de You Tube “Los amos del universo” con el tema cosas del barrio, en donde Geros, se abrió de capa para compartir detalles de su vida que muy pocos conocían.

“Cuando trabajas en pareja todo es mejor, yo soy capulina y ella es viruta”, es la frase con la que describe su relación personal y profesional con “Mona”.

LA CANCHA DE LA VIDA

La charla comenzó con la revelación de que su sueño de niño era ser futbolista y se frustró por falta de dinero.

“Yo quería ser futbolista, era portero, jugué en las fuerzas básicas del Querétaro, en el Pachuca, Tecos, y me estaban pidiendo Las Chivas, pero mi jefa ya no tenía dinero, para lo de la colegiatura, en el Tecos cada 6 meses se tenía que renovar el traje, era ir y venir, mi jefa dijo ya no, es mucho dinero”.

Señaló que tiempo atrás fue adicto al agua de celaste, las pastillas, pero dejó claro que nunca ha robado, que es trabajador, pero sus adiciones lo hacían ponerse muy agresivo y se le iban las “cabras”, no acostumbra tomar alcohol por una enfermedad que padece en el corazón.

ZAPATERO DE CORAZÓN

“Yo soy zapatero de nacimiento, pero en las fábricas no me daban trabajo por los tatuajes, batallábamos mucho, soy muy bueno para chambear, hacía 300 pares al día, en la valerina y me la pagaban a 4 pesos por par”.

En busca de mejorar su situación económica, se puso a fabricar bota, su oficio es la de montador, inició trabajando 3 pares al día, hasta llegar a 700 al día, maneja la piel de cocodrilo, avestruz y armadillo, declaró que, aunque se la pasa atendiendo sus compromisos de influencer, no descuida su taller de zapato, tiene varios pedidos de bota de seguidores que se han vuelto sus clientes.

Espera pronto tener su propia fábrica y darle trabajo a toda la gente que no tiene y apoyar a los zapateros leoneses.

DESDE PIZZAS HASTA MOTO

A pesar de que sus inicios en las redes sociales no fue nada fácil, sufrió al igual que “Mona”, de ataques, con el paso del tiempo se ha sabido ganar a sus seguidores, indicó que al principio le daba pena sacarse fotos, por su físico, pero le aconsejaron que se tenía que soltar.

“Nada está seguro, un día estás arriba y otro no tienes nada, nosotros seguimos viviendo nuestra vida igual, cuando podemos recibimos a la gente en nuestra casa”, mencionó.

En las anécdotas, el también zapatero compartió que un día no tenían para comer y una seguidora les mandó una pizza y hasta su casa también llegó una moto de parte de una seguidora.

“Nosotros no, nos agüitamos, yo y ella nos llevamos como compas y eso es lo que decimos en nuestros en vivos, ni uno está planeado, prendemos la cámara y lo que salga”.

PURO CLON

Otra de las confesiones que realizó Geros a Escamilla, es que cuenta con 30 pares de tenis clon, que ha sido regalos o pago por colaboraciones, hasta apenas hace unas semanas tuvo su primer par de tenis originales regalados por Edwin Luna, unos Adidas edición especial de Los Ángeles Lakers.

Reconoció que poco a poco, las cosas se les han ido acomodando, ya pueden monetizar a través de Facebook, gracias a su clasificación de contenido para adultos, ha aprendido a controlar sus celos, antes de ser famoso se alteraba de todo.

“Nosotros somos sencillos, muchas cosas de las que tenemos es gracias a los seguidores”, recalcó.

Lo primero que hicieron con el dinero que recibieron por sus contenidos, fue comprar una camioneta para su suegro, recordó que tenía un trabajo y ganaba 700 a la semana y su suegro le daba de comer.

LOS REYES DE LOS LIKES Y PRESENTACIONES

Como espuma han crecido en todas las redes arrancaron con 400 mil seguidores, luego 700 mil y así sucesivamente, llegaron a los 100 mil seguidores por día en Facebook, durante dos meses.

Actualmente tiene 6 millones, 4 mil seguidores en Facebook, 2 millones, en Instagram, 2 millones, seiscientos, en Tik Tok y en You Tube, un millón doscientos suscriptores.

La pareja sigue con su éxito y ya cuentan con calendario de presentaciones, en Matamoros, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Ciudad Acuña, se presentan realizan firma de autógrafos y se toman fotografías.

Reconocen que la fama, así como les llegó se les puede ir, lo único que tienen seguro es que siempre se apoyaran, en pareja todos les ha salido mejor.