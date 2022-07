¿Depresión de cumpleaños? Sí existe y estas son las razones

León, Guanajuato- Los cumpleaños son para muchos motivo de celebración y sinónimo de alegría, pachanga, baile, banquete, brindis con los seres queridos, pero hay a quienes esa fecha les causa tristeza, nostalgia y hasta depresión.

Aunque pareciera que es algo extraño, lo cierto es que más común de lo que se imagina, pues este sentimiento tiene una explicación psicológica.

De acuerdo con Stewart Shankman, psicólogo de la Universidad de Illinois en Chicago, la depresión de cumpleaños se da porque se trata de una fecha que si bien marca el inicio de un nuevo ciclo, de algún modo obliga a las personas a reflexionar sobre su identidad y lo que han logrado hasta el momento.

En el caso de dar demasiadas vueltas a nuestro pasado, sin vuelta atrás, nos lleva a sentirnos incluso culpables. Como si no se hubiera aprovechado el tiempo, entre otras cosas. Una auto exigencia que termina en la tristeza.

Puede generar frustración si en el pasado se creía que al cumplir determinada edad se cristalizarían ciertos planes, por ejemplo, tener un mejor empleo, comprar una casa, viajar, casarse, entre otras. Esto sin omitir el enorme peso que puede representar la presión social, al marcar lo que se debería ser, hacer o alcanzar en cada etapa de la vida. O bien, hay personas a las que simplemente les da terror cumplir años, pues le temen a la vejez.

¿Cuáles son las razones de la depresión de cumpleaños?

Idealizar el día de cumpleaños

Quizá se tengan expectativas tan altas que, lejos de ajustarse a la realidad, se vuelvan irreales o imposibles porque a veces, aunque cueste reconocerlo, se espera demasiado; tanto de uno mismo como de los demás.

Evidentemente, así es fácil sentir decepción. A lo mejor porque esperas muchos regalos, muchos mensajes o textos de personas concretas que estás pensando. Incluso te gustaría que tu familia o tus amigos te den la sorpresa de tu vida. Pero no siempre es así. Así no esperes mucho. Simplemente disfruta del día como venga. Agradece cualquier detalle por pequeño que sea.

No cierras una etapa como quisieras

Puede que te despidas de un año "incompleto" para ti. Porque te has pintado unas metas imposibles de lograr. Al final, en relación al punto anterior, te vuelves a marcar unas grandísimas expectativas.

Márcate objetivos que sean más sencillos de alcanzar y, en cualquier caso, si no consigues todo lo que te propones ese año, no pasa nada. Piensa que tienes mucho tiempo por delante. Sigue trabajando en ti y, cuando llegue el día de tu cumpleaños, al final has cerrado un ciclo del que has aprendido cosas importantes.

No te gusta ser el centro de atención

Como suele ocurrir en las fechas señaladas en el calendario, y no solo en tu cumpleaños, hay personas que solo te prestan atención en un día en concreto. Un día que puede ser perfectamente en tu cumpleaños. Gente que únicamente te escriben para "quedar bien" o por puro "compromiso", pero que en realidad no les importas. O bien que, sencillamente, no te gusta sentir que tienes mil ojos sobre ti en ese día.

Ser adulto es complicado

Dar pasos hacia delante y adentrarse en la adultez, no siempre es plato de buen gusto porque crecer supone que tu responsabilidad como persona crezca. Es lógico que sea así, es parte de la vida. Estudios, trabajo, relaciones familiares, amistades, pareja. Distintas situaciones que pueden convertirse en una bomba si no sabemos lidiar con ello.