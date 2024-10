Baker, Hassabis y Jumper ganan el Nobel de Química 2024 por predecir la estructura de las proteínas con IA

Los científicos David Baker, Demis Hassabis y John Jumper fueron galardonados con el premio Nobel de Química 2024, anunció el miércoles La Real Academia Sueca de Ciencias organismo que concede el premio.

El premio, considerado uno de los más prestigiosos del mundo científico, lo concede la Real Academia de las Ciencias de Suecia y consta de 11 millones de coronas suecas (1.1 millones de dólares).

David Baker de la Universidad de Washington, EU, recibió el premio por su investigación en el diseño computacional de proteínas, mientras que Demis Hassabis y John Jumper de Google DeepMind, Reino Unido, por su trabajo en el campo de la predicción de la estructura de proteínas.

¿Qué es el diseño computacional de proteínas?

Los químicos soñaron durante mucho tiempo con la capacidad de dominar y descubrir los secretos de las herramientas químicas de la vida. Gracias al diseño computacional de proteínas el sueño se vuelve realidad.

Davis Baker, Demis Hassabis y John Jumper, lograron predecir la estructura y controlar a las proteínas con la ayuda de la inteligencia artificial, estos dos descubrimientos se complementan y permiten crear nuevas proteínas con funciones específicas que podrán servir como nano materiales para campos como la medicina y la farmacéutica cuyos beneficios representan medicinas dirigidas con acción molecular específica y el rápido desarrollo de vacunas.