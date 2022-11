Auto de Tesla presenta fallas y mata a dos personas en China [Video]

Tesla es una de las empresas de tecnología en automóvil que busca hacer de la conducción un proceso fácil para cualquier persona con sus sistemas automáticos y guías para que el vehículo prácticamente se conduzca solo, pero estos sistemas también han presentado graves fallas.

Dentro de una provincia de China, un modelo Y de Tesla habría tenido un fallo dentro de sus sistemas de manejo, lo cual hizo que fuera a una gran velocidad y en el camino terminó por matar a dos personas.

Te puede interesar: Tesla pidió la revisión de más de 40 mil autos por problemas con la dirección asistida

Aunque la empresa ya trabaja en el caso, para muchos de los usuarios ya han quedado grandes dudas sobre el funcionamiento real de estos sistemas automatizados.

Tesla en China provoca gran accidente

Por medio de un video realizado con fragmentos de varias cámaras de seguridad se puede observar el momento en que un modelo Y de Tesla parece querer detenerse y aparcar en un estacionamiento junto a la carretera.

La situación ocurrió el pasado 5 de noviembre en la ciudad de Chaozhou, China, cuando el auto en lugar de estacionarse, retomó su velocidad y aceleró de manera inesperada para regresar a la carretera de forma que comienza a superar a otros autos. Al parecer una vía de baja velocidad incluso sorprende a otros automovilistas.

Mundo Tesla pierde el 16 % de su valor a partir de la compra de Twitter por Elon Musk

Conforme avanza parece llegar al interior de una pequeña ciudad en donde primero se encuentra con una persona en una motoneta a la que no impacta de frente al maniobrar lo suficiente la motoneta para esquivar el auto, aunque termina el conductor en el piso de la calle.

Posteriormente, el vehículo de color blanco y con el capó en color negro se encuentra con dos personas en una bicicleta, las cuales derriba con facilidad al ya ir a una gran velocidad.

Los destrozos no quedarían ahí ya que ahora se encuentra de frente contra un pequeño camión, que rompe con facilidad en pedazos y con los escombros quedando por todo el camino.

Finalmente, el Tesla se detiene al terminar por chocar contra el costado del edificio de una tienda, lo que generó una fuerte columna de humo y fuertes destrozos contra la estructura. En cuanto al auto, su parte delantera quedó totalmente destruida, pero el conductor sobrevivió.

OMG!



That's a #Tesla Model Y crash in Guangdong, China, which killed two and injured three.



What are your thoughts about this? 💔 pic.twitter.com/D61kOjdm6V — Amit Bhawani 🇮🇳 (@amitbhawani) November 14, 2022

¿Qué provocó el accidente?

De acuerdo con medios locales en China, la familia del conductor del Tesla, un hombre de 55 años del que se mantiene protegida su identidad, aseguró que hizo todo lo posible para frenar, pero, aunque accionó el pedal del freno de manera repetida, este nunca se activó. Su intención era estacionarse en el primer lugar donde se le ve, que es una tienda de la que es dueña la familia.

La policía de tránsito se mantenía sin identificar las causas del accidente y que el auto llegó a alcanzar hasta los 200 km/hr, pero aseguró que estaba en busca de una evaluación de terceros para identificar los motivos detrás de lo ocurrido. En su reporte agregó que dos personas fallecieron a causa de la velocidad excesiva del auto y se trataron de un motociclista y una estudiante de secundaria.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por medio de un comunicado, Tesla aseguró que ya investiga el accidente y que cooperaba con todo lo que podía con las autoridades. Además, advirtió que no atenderá a los rumores y que, en una primera revisión, se identificó que el pedal del freno del auto nunca se accionó mientras aceleraba.

Al ser China el segundo mercado más grande en el mundo para Tesla, muchos comentarios señalaron que se trataba de otro fallo en sus sistemas automáticos, por lo que la empresa recibió una gran cantidad de críticas. Aunque, en defensa, algunos usuarios señalaron que pudo tratarse de un error humano al confundir los pedales y que, al aumentar la velocidad la presión hizo que la persona perdiera el control de lo que sabía sobre el auto.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla