Yesica Hernández va por un primero paso rumbo a París 2024

Para la halterista leonesa Yesica Hernández, el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024 comienza en los Panamericanos Junior que están a pocas horas de inaugurarse en Cali, Colombia.

La actual campeona olímpica juvenil llega con altas expectativas a suelo cafetero, donde espera mejorar sus diferentes marcas en la división de los 49 kilogramos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Empresarios busca negociar nueva victoria en la Tercera División

“Quiero una medalla y si se puede que sea la de oro, esa es mi meta, además de superar mis actuales registros que son 80 kilos en el arranque y 130 en envión”, manifestó Hernández Vieyra en entrevista con el Comité Olímpico Mexicano (COM).

La también doble medallista de oro en el último Panamericano Sub-20 de la especialidad celebrado en Guadalajara, pretende sumar puntos importantes en el ranking de mayores y con ello abrirse paso hacia la siguiente justa veraniega.

“Me siento capaz de lograrlo, ahora soy más fuerte mentalmente y mis resultados me avalan. Estoy entrenando con mucha decisión ya que quiero iniciar con el pie derecho el ciclo que terminará en París”, aseveró.

Por otra parte, a sus escasos 19 años, Yesica Yadira ha logrado enderezar su trayectoria en varias ocasiones, luego de un par de lesiones que incluso la dejaron al borde de un retiro prematuro.

“Antes de los Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires tenía una lesión en la rodilla derecha y me dolía para entrenar, ya no quería seguir porque después también me lastimé el codo, pero afortunadamente pude recuperar la motivación ya que mi gran deseo es ser atleta olímpica y ganar una medalla para mi país”, comentó la guanajuatense que entrará en actividad el próximo 26 de noviembre en el Coliseo Ramón Elías López.