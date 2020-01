Yarbrough pidió su salida y Ambriz lo ‘bloqueó’

León, Guanajuato; 16 de Enero del 2020.- Los rumores que ubican a William Yarbrough fuera del Club León son verídicos, el propio Ignacio Ambriz reconoció que fue el mismo portero quien externó su deseo por salir. Sobre Nico Sosa señaló como muy viable que debute el fin de semana.

En la víspera de la segunda jornada, uno de los elemento que más incierto tiene su futuro y su lugar con La Fiera es William Yarbrogh, el cancerbero ya no es considerado como titular o suplente ya que fue él mismo quien pidió salir de la institución, así lo reconoció el estratega esmeralda.

“Es una persona que está inquita porque pareciera que la oportunidad de poderse ir se le está cerrando, me comentaba qué que venía para él, yo le fui claro, al momento que él me dijo que se quería ir automáticamente mi cabeza lo bloqueó, lamentablemente o lastimosamente es el cuarto, William (Yarbrough) lo entiende”, apunto Ignacio Ambriz.

Pese a que no es considerado aún no hay propuestas claras para que Yarbrough Story deje el cubil, el rumor que ha tomado fuerza es que su destino estaría con los Tuzos del Pachuca.

En relación a la situación del charrúa, Nicolás Sosa adelantó que podría tener sus primeros minutos “Hay muchísimas posibilidades que pueda jugar con la sub 20 el domingo, es cierto que venía de estar inactivo, es difícil juzgarlo porque esa base física que venimos trabajando no la tiene, mucho menos ritmo, pero sí estamos trabajando con él para que juegue, no creo que juegue los 90, pero si arriba de 60, a no más tardar de 2 o 3 fechas lo vamos a sacar a la banca.

Sin distracciones

Finalmente, ‘Nacho’ Ambriz no se distrae ante los elogios del estratega de Santos Laguna, Guillermo Almada quien calificó a Club León como el ‘equipo que mejor juega en México’, en contraparte señala que los ‘guerreros’ también son peligrosos.

“En frente hay un rival que juega muy bien al futbol, hizo un gran torneo, fue líder, el domingo hay que prepararse muy bien, ellos saben cómo jugamos nosotros, será un muy buen partido de los dos, tiene que ser abierto, de ida y vuelta, tenemos que sacar un buen resultado”, cerró el domador de la fiera.

Ignacio Ambriz participó en una conferencia con estudiantes e nivel superior y jugadores de categorías infantiles, durante la ponencia compartió experiencias de vida.