Ximena Castellanos se ve en el podio de los Nacionales CONADE

León, Guanajuato.- Multimedallista en Juegos Nacionales CONADE, la representante leonesa Ximena Castellanos Santibáñez regresa a este certamen con la intención de subir a la cumbre del podio y así tomar confianza con miras a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, certamen para el que ya tiene la clasificación.

Previo al desarrollo de la magna justa que organiza la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, “Mena” Castellanos en representación de atletas y entrenadores dio el juramento deportivo en una ceremonia en la que se despidió y arengó a la delegación leonesa.

“Es una gran motivación regresar a los Nacionales (CONADE 2023), sin duda que estoy muy comprometida, me he preparado mucho, eso me hace sentirme muy fuerte, los Nacionales pasados me fue bien y en este año sé que me puede ir mejor. Las medallas que me llevé fueron cuatro; dos platas y dos bronces, este año voy por puros oros”, adelantó Ximena Castellanos en charla para El Sol de León.

Justamente en la edición de 2022, las presas de plata que se colgó se dieron en la prueba de singles y dobles femenil, en esta última junto a Ximena Ruiz del Moral. Los bronces llegaron en los 6 mil metros mixtos teniendo como compañero a José Arturo García y el segundo metal fue en bote cuádruple acompañada de Ruiz del Moral, Gianna Luna e Isabel Arreola.

La deportista leonesa entra en acción junto a la selección “guanajua” de remo del 27 al 31 de mayo en Ciudad Guzmán, Jalisco. El escenario para las pruebas será la Laguna de Zapotlán el Grande.

SANTIAGO

Por otra parte, Castellanos Santibáñez fue confirmada por la Federación Mexicana de Remo como parte de la delegación que acude a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, certamen para el que aseguró su plaza en la prueba de scull individual después de participar a principios de abril en el clasificatorio en San Pedro de la Paz, Chile.

“Vienen grandes eventos y eso me da mucha satisfacción, es resultado de mucho trabajo, puede parecer que soy muy chica, pero en el agua ya es otra cosa, no veo como problema competir contra compañeras de mayor edad, ya he participado en múltiples eventos juveniles”, agregó Castellanos.

Justamente, entre la experiencia que ya tiene la remera leonesa están el Campeonato Mundial Junior 2022, así como los Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 en los que ganó medalla de plata.