William Yarbrough dice adiós a La Fiera

León, Guanajuato; 4 de marzo del 2020.- Llegó como un desconocido, un joven que buscaba abrirse camino en una de las instituciones con mayor tradición en el futbol mexicano y ocho años después, William Yarbrough dijo adiós al León tras un bicampeonato y siendo parte de aquel plantel que obtuvo el ascenso en 2012.

Nuestro capitán @Chapomontes10 también tuvo palabras de despedida para el gran @william_yarbro. 💚🦁#PorLaPuertaGrande 👨🏼🧤 pic.twitter.com/VpWGovVRmD — Club León (@clubleonfc) March 4, 2020

Portero y club no se deben nada, están en paz luego de importantes pasajes, con triunfos y tropiezos, conquistas y fracasos, el apellido Yarbrough Story quedará enmarcado junto a otras glorias que han forjado la nutrida y rica historia del conjunto panza verde.





⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Campbell y Moreno regresan a la carga con La Fiera

Es momento de terminar este capítulo con el Club León, no sé si nos volveremos a ver más adelante, pero este momento es para dar las gracias a la institución que me recibió con los brazos abiertos en noviembre del 2011, el día de hoy me toca partir y es una decisión cien por ciento mía

William parte tranquilo, reconoció que “siempre dejé lo mejor, no sé si sea el final del libro o sólo el cierre de un capítulo para después volver a abrir otro, es algo que aún no lo sé”.

En su mensaje a los medios de comunicación, también agradeció todo el apoyo que le brindó la familia Martínez y la afición, “estoy muy agradecido con los Martínez ya que en todo momento estuvieron para mí, siempre viendo por mí y la afición que para mí es lo más importante, me recibieron con los brazos abiertos desde el día uno y estoy profundamente agradecido con ellos, siempre leales, empujando, exigiendo y creo que me identifique con ellos por esa razón”, dijo un Yarbrough conmovido hasta las lágrimas.

Dejamos el corazón en tus manos.



Siempre fuiste un ejemplo de honor y lealtad por el equipo.



¡Éxito @william_yarbro !



Te vas #PorLaPuertaGrande pic.twitter.com/kQ289FXv8L — Club León (@clubleonfc) March 4, 2020

Luego de pasar por filiales del Pachuca en la Segunda División, William arribó a tierras esmeraldas en 2012, integró ese equipo que ascendió bajo las órdenes del uruguayo Gustavo Matosas, aunque en ese entonces era el suplente de Edgar Melitón Hernández.

Pero la oportunidad del “güero” le llegó en el máximo circuito, un sábado 2 de marzo del 2013 frente al Puebla. En total encaró 15 torneos con la playera esmeralda y fue titular bajo los tres palos en aquellas finales contra América (Apertura 2013) y Pachuca (Clausura 2014), donde La Fiera alcanzó el recordado bicampeonato.

En su momento, el también ex seleccionado de los Estados Unidos logró banquear a tipos como como Melitón Hernández, Christian Martínez, Felipe Rodríguez, José Antonio Rodríguez, pero frente a Rodolfo Cota tuvo pocas chances de competir, incluso en el último año y medio sólo atajó en seis ocasiones.

El futbol lleva ahora a William Yarbrough a la MLS, para jugar con el Colorado Rapids.

En Números…

2012 Año en que llegó William Yarbrough al Club León

15 Torneos de Liga MX los que disputó el cancerbero aguascaltense

1 Campeonato de ascenso ganado con la escuadra esmeralda

2 Títulos de Liga MX conseguidos en su estancia con La Fiera