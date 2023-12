Wendolyn Bautista apuntala staff de pitcheo de los Bravos

León, Guanajuato.- En busca de un lugar ya sea como abridor o relevista, el quisqueyano Wendolyn Bautista es otra de las caras nuevas que tendrán los Bravos de León para comenzar la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Deportes Aneury Tavárez llega para “bombardear” con los Bravos de León

La tropa del Bajío ha estado sumamente activa en este fin de año con la incorporación de nuevos peloteros que le devuelvan protagonismo a una organización que no entra a los playoffs desde 2018 y que últimamente ha venido batallando en la parte baja del standing de la Zona Sur.

En el caso del nacido hace 30 años en Yamasa, República Dominicana, va por su cuarta campaña en el circuito veraniego de nuestro país, donde de 2021 a 2023 defendió la camisola de los Generales de Durango y de igual manera vivió un corto, pero muy productivo lapso con los Tecolotes de los Dos Laredos, donde en siete aperturas logró un saldo de dos triunfos sin derrota, dejando su promedio de carreras limpias admitidas en un discreto 2.73.

Cabe destacar que el derecho puede ser utilizado como abridor, así como una especie de relevo largo, intermedio o incluso hasta preparador. Bautista se caracteriza por su velocidad, tiene comando y su repertorio es bastante interesante, solo que tirar lumbre en el Estadio Domingo Santana le representará todo un reto debido a las condiciones del parque, algo que ya experimentó en el “cuartel” duranguense donde la esférica suele volar con singular alegría.

Hay que resaltar que el caribeño fue firmado a los 19 años por los Rojos de Cincinnati, pero no pudo alcanzar el sueño del debut en las Grandes Ligas, permaneciendo solo en sucursales de 2013 a 2019. Otros conjuntos en su trayectoria han sido los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y las Águilas Cibaeñas de su país.

Deportes Bravos anuncia la llegada del infielder venezolano Yonathan Mendoza

Tras darse a conocer su pase a los Bravos, Bautista manifestó que “estoy emocionado por este nuevo reto en mi carrera, en León solo he lanzado en dos encuentros, pero cuando me tocaba asistir en contra me agradaba mucho ver como la afición siempre apoyaba al equipo y hacía grandes entradas. Ya tengo muchas ganas de estar con el equipo y sentir ese apoyo cuando me suba a la loma a dar lo mejor de mí”.





En Números