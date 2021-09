Volverá a sufrir Ariel Holan la ausencia de sus seleccionados

León, Guanajuato; 28 de septiembre del 2021.- Ariel Holan, timonel de La Fiera, volverá a padecer la ausencia de gran parte de la columna vertebral del conjunto esmeralda, esto durante la próxima fecha FIFA que se jugará a inicios de octubre.

Por lo pronto, León ya tiene sus primeros dos llamados, casos de Jean Meneses con el representativo chileno y Santiago Ormeño, quien después de la Copa América se encuentra de vuelta con el combinado peruano. A estos dos convocados, es casi un hecho que se les sumará William Tesillo con Colombia y Ángel Mena con Ecuador; además, restaría conocer si Rodolfo Cota, “El Avión” Ramírez y Osvaldo Rodríguez, repiten con México.

En lo que respecta al “Takeshi” Meneses y la escuadra andina comandada por Martín Lasarte, se medirán el próximo jueves 7 a Perú, tres días después recibirán a Paraguay y luego el 14 también le harán los honores a Venezuela en el Estadio Monumental.

Por su parte, Ormeño y el conjunto inca dirigido por Ricardo “El Tigre” Gareca no la tienen nada fácil ya que después de verse las caras con “La Roja”, irán a la altura de La Paz en Bolivia y finalmente harán escala en Buenos Aires para enfrentar a Argentina. El regreso del ex goleador de Puebla al seleccionado peruano ha generado expectativa, primero porque con León no ha logrado ser un hombre que marque diferencia y después porque tendrá que competirle el puesto a tipos ya consolidados como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula. Por como pinta el panorama, pareciera complicado que Ormeño reciba minutos, algo que sin duda tampoco caería bien al interior del campamento verdiblanco y que incluso ya en su momento lo manifestó Holan.

Así que mientras los seleccionados del León tendrán actividad en sus respectivas eliminatorias mundialistas, el “domador” y el resto del plantel regresarán a territorio estadounidense para encarar un par de duelos amistosos frente a Mazatlán y Chivas.

Pero antes de pensar en estos compromisos, los panzas verdes están obligados a reencontrarse con la victoria, misma que en la Liga MX no conocen desde la fecha cinco cuando golearon a domicilio precisamente al Guadalajara, en adelante solo han sido tres empates y par de derrotas que han causado que La Fiera caiga hasta el sexto sitio de la tabla con 15 unidades, seis por debajo del líder América. El rival en turno será el Atlético de San Luis, cotejo donde “El Ángel del Gol” estará ausente por acumulación de amarillas.