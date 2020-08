Vive Mauro Boselli eternamente agradecido con León

León, Guanajuato; 20 de agosto del 2020.- En el marco del 76 aniversario del Club León, el segundo máximo artillero en la historia del equipo esmeralda, Mauro Boselli, recordó lo que fue su gran paso por tierras cuereras.

El argentino jugó con La Fiera de 2013 a 2018, convirtió 130 goles, obtuvo el bicampeonato del Apertura 2013 y Clausura 2014, además de ganar los títulos de goleo de los torneos de Apertura 2014 (13), 2015 (12) y 2017 (11).

“Conseguir todo eso no ha sido fácil, en principio no iba con esas expectativas, pensaba más en el día a día, en tratar de hacer las cosas bien, pero luego me fui dando cuenta de que iba siendo esa persona que estaba marcando de a poquito una historia, la verdad que fueron cinco años y medio muy hermosos, muy intensos”, relató Boselli en charla con el departamento de comunicación de la Liga MX.

Y como bien dicen que goles son amores, Mauro reconoció que los tantos que más disfrutó en León fueron aquellos que le encajó a las Águilas del América en la final de 2013.

“Los goles que le hice al América en la final fueron hermosos, más el primero que el segundo por cómo es que entra la pelota, pero la gente se acuerda mucho de esos goles y son los más importantes porque se dieron en un partido definitorio”.

Finalmente, el apodado “Matador de Barracas”, hoy elemento del Corinthians brasileño, aseguró que León “es una plaza que más allá de que pasó un tiempo largo en el ascenso, después recuperó su lugar y ahora es un equipo que siempre es de los candidatos a pelear el título y es donde tiene que estar, quizás no es el equipo que tiene más reflectores, pero siempre hace las cosas muy bien”.

En Números…

11 Torneos de Mauro Boselli con el Club León

130 Goles para el argentino en su paso como esmeralda

2 Campeonatos de Liga MX en donde el atacante fue pieza clave

3 Títulos de goleo los que ganó Boselli con La Fiera