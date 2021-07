Vive Ariel Holan a la sombra de los resultados de Ambriz

Dicen que las comparaciones siempre son odiosas, sin embargo, lo que en el proceso de Nacho Ambriz solo pasó en un par de ocasiones, en la era de Ariel Holan ya sucedió apenas en su juego de presentación.

Y es que en 99 duelos de liga con Ambriz en el banquillo, únicamente en dos, los verdiblancos permitieron cuatro anotaciones.

El primero fue en la fecha 14 del Apertura 2018 cuando León sucumbió en casa 4 a 0 ante Puebla con goles de Félix Micolta, Francisco Acuña y doblete de Christian Tabó, mientras que la campaña pasada Mazatlán también le encajó el póker a los esmeraldas, aunque en ese encuentro la diferencia en el marcador acabó siendo mínima al darse un 4 por 3.

➡ México tropieza ante Japón y complica su pase a los Cuartos de Tokio 2020

Cabe recordar que en otros seis enfrentamientos, La Fiera de Ambriz aceptó tres tantos de su rival, pero en ninguno se fue en blanco. En el Apertura 2019 se tuvieron el 3-2 Vs. Monterrey, el 4-3 Vs. Guadalajara que incluso se ganó y el 3-3 Vs. Monarcas Morelia en la ida de los cuartos de final, luego en el Clausura 2020 se registró el 3-2 Vs. Santos y el 3-1 Vs. Atlético de San Luis, en tanto que en el Guard1anes 2021 solo fue el 1-3 Vs. Chivas.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Acepta Ariel Holan que León no supo librar los minutos fatídicos

La reciente actuación de los verdes contra Pachuca, donde se comieron un 4-0 contundente, preocupa, ocupa y por supuesto que levantó molestia en una afición que esperaba mucho más de un cuadro que si bien presentó algunas ausencias, también es cierto que contó con la base de torneos anteriores y con todos sus refuerzos.

Tan titubeante ha iniciado el trabajo del argentino Holan que incluso el presidente de la institución, Jesús Martínez Murguía, se vio forzado a mandar un mensaje en redes sociales para intentar calmar las agitadas aguas.

“La paciencia, el trabajo y la resistencia, son las principales virtudes de cualquier proyecto. Los cambios necesitan confianza y el tiempo es sabio. Este equipo y esta institución estamos hechos de una pieza. Saldremos adelante carajo”, manifestó Martínez Jr.

Ariel Holan y su equipo buscarán redimirse el próximo sábado en la “guarida” cuando reciban la visita de los “Xolos” de Tijuana. Para los felinos será trascendental empezar a sacar triunfos, recordando que la pretemporada tuvo sus altibajos, se perdió el Campeón de Campeones con Cruz Azul y el próximo mes vendrá la actividad en la Leagues Cup.

Con Nacho Ambriz en la banca