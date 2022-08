Vislumbra Yashira Barrientos unas Leonas más competitivas

Siendo una de los nuevos refuerzos para Club León Femenil, Yashira Barrientos tiene como principal objetivo consolidarse en el ataque felino y desde ahí conformar un equipo más competitivo en la Liga MX Femenil.

La nacida en Tamaulipas se integró para el Apertura 2022, llegó procedente de Chivas donde militó por cinco campañas, ahora como fiera ha disputado tres partidos y marcado un gol, su meta es liderar el ataque verdiblanco.

“Fue un proceso de adaptación, tarde un poquito, hubo jornadas que no me pude sentar bien en la cancha, hay muchas cosas que trabajar y corregir, pero me siento feliz, extrañaba marcar como delantera, ya llegó el gol, mi objetivo es servir, ayudar al equipo, quiero que se vea un León diferente, tenemos que cambiar cosas, trabajar duro, no es fácil, quiero ser indispensable y poner todo lo que pueda aportar a su disposición”, resaltó Barrientos González.

Justamente, su primera anotación se dio en la pasada jornada cinco donde las Leonas vencieron 2-1 a Santos Laguna, de ese partido destacó la mancuerna con Daniela Calderón.

“Dani (Calderón) es muy buen líder, me ha tratado bien desde que llegué, es muy buena compañera de equipo, no he tenido tanto tiempo para jugar con ella, cuando lo hacemos es con la que más me entiendo, vamos conociendo nuestras cualidades y virtudes”, agregó la nueva atacante esmeralda.

Competencia

Otra clave para hacer de León Femenil una plantilla más competitiva es la llegada de las nuevas jugadoras extranjeras que incrementan la competencia interna y el compromiso en el plantel que dirige Adrián Martínez.

“Es bonito llegar y ver cómo están comprometidas mis compañeras, se están haciendo bien las cosas, me da mucho gusto que vengan a sumar, necesitamos de esa competencia interna, siempre es bueno que lleguen jugadoras de calidad para nosotras exigirnos día a días, me da gusto, me siento comprometida y el grupo también lo está”, añadió Yashira Barrientos.

Entre las jugadoras de otra nación que se pintan de verde esmeralda están la costarricense Lixy Rodríguez y las argentinas Mariana Larroquette, Ruth Bravo y Romina Núñez, estas tres últimas que se integran tras disputar la Copa América Femenina.