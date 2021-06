Visita “Guille” Franco el entrenamiento de La Fiera

El entrenamiento de miércoles de La Fiera tuvo un invitado inesperado, directo de la tierra del cabrito y la machaca, el histórico goleador de los Rayados de Monterrey, Guillermo “El Guille” Franco.

Sentado en una esquina del campo de prácticas en Casa Club, con el cubrebocas bien puesto y sufriendo con las inclemencias del tiempo, el ex delantero siguió muy de cerca el trabajo que realiza Ariel Holan y su cuerpo técnico.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Vázquez Mellado pone su experiencia al servicio de La Fiera

Sin embargo, no es que Franco se vaya a sumar al Club León como entrenador o en un puesto directivo, su presencia se debió a que “Ariel me invitó a estar unos días, tenemos un amigo en común, luego surgió el rumor de que pudiera haber llegado a Rayados, me puse a sus órdenes, ahorita se le dio la posibilidad de venir a León y yo estoy haciendo mi curso como entrenador, estoy viendo si más adelante vuelvo al futbol y venir a León me pareció interesante para ver cómo se trabaja”, explicó el argentino naturalizado mexicano.

Franco reiteró que unirse en estos momentos a algún cuerpo técnico de la institución esmeralda “nunca ha sido opción, realmente es una invitación que Ariel me extendió, es conocernos porque solo habíamos hablado por teléfono y agradecerle la posibilidad de irme empapando de lo que es el trabajo como entrenador y conocer la dinámica de afuera”.

Mientras tanto, bajo la mirada y análisis del “Guille”, los verdes continuaron acelerando en su pretemporada, recordando que este próximo sábado sostendrán su segundo ensayo frente al Atlético Morelia de la Liga de Expansión.

El último fichaje del equipo felino, Iván Vázquez Mellado, de inmediato ha hecho “click” con el grupo, lo mismo que Elías Hernández y Omar Fernández, quienes ya venían trabajando desde semanas atrás. Los ausentes por lesión o por convocatoria a selección son los mismos, así que en ese sentido León no presenta mayores novedades.