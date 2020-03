Vigilarán Rally Guanajuato México más de mil elementos

León, Guanajuato.- Alrededor de 1200 elementos de Policía, Tránsito Municipal y Protección Civil serán desplegados como parte del operativo de seguridad para la vigilancia y orden vial en el Rally México.

Mario Bravo Arrona, Secretario de Seguridad Pública de León informó que Policía Municipal, Transíto y Protección apoyará en únicamente en nuevo tramo callejero del Centro Histórico, el Rally Campus y Autódromo de León.

Para los tramos en la serranía de Guanajuato acudirá el cuerpo especial de la Policía Rural de León, apoyados por la Guardia Nacional, así como elementos de la policía estatal.

De parte de la Policía Municipal serán desplegados 680 oficiales, por su parte, Tránsito también aporta 612 agentes que se encargarán del flujo vial, por su parte Protección Civil tendrá 80 elementos que acudirán al Rally Campus y tramos en terracería para vigilar que estructuras como graderío, stands y locales cumplan con los requerimientos de seguridad.

CIERRE DE CALLES

Con el desarrollo del primer tramo callejero que correrá la calle Francisco I. Madero y Arco de la Calzada, la dirección de Tránsito confirmó los horarios y días que habrá cierre de vialidades, como la Madero y Prolongación Calzada, para el miércoles no se permitirá el flujo vehicular de 5:00 am a las 9:30 am ya que los pilotos realizarán un test.

Para el viernes 13, como parte del segundo día de actividad oficial se realizará el tramo oficial, mismo que está programado para las 8:00 pm. El cierre de vialidades está programado a partir de las 4:30 pm hasta las 11:30 pm.

Las vías alternas son de norte a sur: la calle 20 de enero, calle Antillón, Hermanos Aldama y Malecón del Río; de sur a norte: Miguel Alemán, Aquiles Serdán, Independencia, Donato Guerra y Malecón del Río; de oriente a poniente: bulevar Adolfo López Mateos, Pedro Moreno, Díaz Mirón, Reforma y bulevar Mariano Escobedo, así como de poniente a oriente: Bulevar Adolfo López Mateos, Constitución y bulevar Mariano Escobedo.