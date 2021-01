[VIDEO] Tracy Cortez se recarga de amor familiar en Irapuato

Cuando en la esquina de la jaula se escucha “De 5 pies y 5 pulgadas, con 126 libras, de Scottsdale, Arizona, ella es Tracyyyyy Coooortez!!!”, se están refiriendo a una peleadora de raíces irapuatenses.

Sus papás de tierras freseras migraron con un pequeño en brazos en busca de oportunidades y al otro lado del Río Bravo nacieron otros tres miembros de esta familia de gladiadores.

Tracy Cortez, de 27 años es una peleadora de la categoría peso Mosca en el Ultimate Fighting Championship. Cada entrada a la jaula porta con orgullo la bandera de México.

Esta semana pasó a su querido Irapuato a alimentarse de amor familiar en miras a su siguiente pelea en Las Vegas con fecha por confirmar.

Su hermano José le inspiró a este deporte de contacto y ella lo lleva en el brazo esperando hacerlo orgulloso. Esta semana se cumplieron 10 años de su partida, pero él permanece en su corazón.

En Irapuato está su familia y hacía por lo menos un par de años que no podía visitarles.

A los once años comenzó a entrenar con más voluntad que aptitudes, y aunque al principio su familia se oponía a que entrenara con sus hermanos, logró salirse con la suya.

“No me apoyaban, nadie me apoyaba, mi primera pelea sólo me fueron a ver, nadie me fue a ver”, recuerda con sonrisa y añoranza.

De personalidad tranquila, en la jaula se convierte “Mi primer pensamiento es ganar porque ese es mi destino y dentro de la jaula todo se me olvida, no escucho nada más que a mis entrenadores”, revela.

Lucha, jiu jit su, kick boxing y box se encuentran en su kit de herramientas para someter a sus rivales. Ella asegura que todas las mujeres deberían entrenar algún método de defensa personal para abonar a su propia estima y seguridad.

Cuenta que tiene más fans hombres que mujeres, pero que cada vez son más las niñas que le han mostrado su admiración.

Con una marca propia de playeras, sudaderas y cubrebocas que promueve en su Instagram @cortezmma asegura que se puede lograr lo que sea si se le pone ahínco: “Yo le digo a cada mujer sea lo que sea que quiera ser, si es presidenta, si es doctora ,maestra, chef, que haga lo que su corazón desea, lo que a una le gusta hacer, a lo mejor no tendrás el apoyo pero con tiempo y si te ven enfocada, lo puedes ser”.

En un terreno con mayoría de hombres, Tracy ha demostrado que su sangre irapuatense está para cosas grandes: “En un tiempo dijeron que las mujeres no podían meterse a la UFC y aquí andamos ya”.