[Video] “Tita” sabe lo que se han jugado León y Puebla

Hablar de la rivalidad León ante Puebla es echar el tiempo atrás, hasta la temporada 91-92, donde el cuadro esmeralda liderado por el brasileño Milton Queiroz “Tita” consiguió su quinto campeonato en la historia.

Y precisamente la gran leyenda verdiblanca sostuvo una charla en exclusiva con El Sol de León, donde recordó aquella gran final en la cancha del Nou Camp, platicó también acerca de su breve paso por el equipo de La Franja e hizo un análisis de La Fiera que dirige Nacho Ambriz.

Tarde memorable

Después del empate a cero en la Angelópolis, León y Puebla definían el título en la grama del Nou Camp un 7 de junio de 1992, la última ocasión que los verdes levantaron en casa un trofeo del máximo circuito.

“En Puebla el partido por la lluvia fue muy difícil y para un equipo local tener que crear situaciones de proponer el juego con la cancha mojada es un obstáculo, pero nosotros salimos con ese 0-0 y ya en el Nou Camp la idea era ganar. El trabajo de Vucetich y Lapuente era muy similar, tratar de protegerse, guardar el resultado, no exponerse y fue lo que pasó, los goles salieron en tiempo extra, uno de Turrubiates y después un tiro libre que hago, pega en Aurelio Rivera y se mete a la portería, pero si ese juego era hoy, ese gol que le dieron a Rivera sería dado a mi porque yo fui quien cobró, pero nosotros aprovechamos la condición de local, antes tuvimos oportunidades, me acuerdo un centro de Peña o Murguía, yo remato de cabeza, Pablo Larios se quedó paradito y pegó en el poste”, recordó el gran 10 de la escuadra panza verde.

Un pasaje difícil

En 1994 “Tita” sale de León y pasa un año al Puebla, sin embargo, con tantos líos extra cancha los camoteros no pudieron trascender más allá de la primera ronda de la fiesta grande, aunque en el plano individual, el carioca logró cerrar como líder goleador del equipo.

“Jugué en un momento muy difícil, donde hubo cambios de directiva, cuando me contrataron había un dueño, luego a la mitad del torneo lo compra Televisa, pero logramos entrar a la liguilla, fuimos eliminados primero por América y hablando individualmente fui el goleador del equipo, metí 12 o 13 goles, pero todo fue muy rápido”, dijo Milton.

León: El gran favorito

Tuvieron que pasar 28 años para que León y Puebla volvieran a toparse en una instancia definitoria dentro de la máxima vitrina del balompié azteca, pero como en el corazón no se manda y pese a haber vestido la playera enfranjada, “Tita” reconoce que León es el favorito no sólo para eliminar el equipo blanquiazul, sino para levantar la copa.

“León hizo una temporada extraordinaria, sólo perdió un partido, hizo 40 puntos, ganó con autoridad, pero ahorita es otro torneo, en estos momentos Puebla viene motivado, superó a una de las plantillas más importantes como lo es Monterrey, Puebla tiene la confianza arriba y para este partido León debe estar atento porque el ritmo de juego, la motivación y el ánimo, está del lado de Puebla”.

Y sin rodeos, Queiroz dejó en claro que de no llegar la octava estrella para León “sería un fracaso porque se ha creado una expectativa muy grande en el futbol mexicano, no solamente en su ciudad, en toda la república, la gente de Necaxa, Toluca, Pachuca, Cruz Azul, América, todos sus aficionados han visto lo que es León, lo que hizo en el torneo regular, así que de no ganar claro que es un fracaso”.

“Tita” convirtió 97 tantos con La Fiera, es su tercer máximo artillero, sólo por debajo de Adalberto “Dumbo” López y Mauro Boselli. En el futbol mexicano, afrontó dos etapas con León, estuvo por Puebla y vivió la experiencia europea con el Bayer Leverkusen de Alemania y el Pescara de Italia.

En números

1990 Año en que llegó “Tita” al futbol mexicano para jugar con León

1 Título de Primera División obtuvo el brasileño vistiendo la playera esmeralda

1994 Temporada en que Milton Queiroz pasa a las filas del Puebla

97 Goles los que marcó el nacido en Río de Janeiro con los panzas verdes

La frase