Victoria y reporte médico inicial de Navarro dejan tranquilo a Nacho Ambriz

León, Guanajuato; 19 de abril del 2021.- Nacho Ambriz respira. León superó a Juárez, ha dado vuelta a la página de la Concachampions y todo hace indicar que la lesión de Fernando Navarro no es de gravedad, aunque el timonel aguarda por los estudios.

“Parece y no me quiero aventurar que no sería algo grave, sería difícil que se recupere para el juego del viernes ante Mazatlán, ya lo veremos en la evaluación que se le haga y hay que recordar que Fernando ya se había lastimado esa rodilla, pero no me quiero adelantar y lo que si creo es que contra Mazatlán no va a poder jugar”, apuntó Ambriz.

De lo que fue el triunfo ante Juárez, el cual acerca a La Fiera a los cuatro primeros lugares de la tabla, el “domador” señaló que “el equipo hizo un gran esfuerzo, era importante recuperarnos en la parte mental porque veníamos cabizbajos, la idea era sumar de a tres y nos ponemos cerca del cuarto y del tercer lugar, depende de nosotros seguir por esta línea y hay que cerrar fuerte para luchar por ese bicampeonato, pero estoy tranquilo porque el equipo luchó y corrió contra un rival que está metido en el tema porcentual”.

Los esmeraldas prácticamente han amarrado la repesca, por ello que en esta recta final de la fase regular “todo nos preocupa, vimos como Bravos nos creó algunas oportunidades y Cota nos salva, siguen existiendo algunas desatenciones que también las vi hasta cierto punto normal porque venimos de una derrota muy dolorosa, entonces en ese ímpetu de querer hacer bien las cosas se puede llegar a fallar y hay que corregir esos detalles”.

“Por ahora seguimos siendo el actual campeón, estamos con vida para meternos más arriba, no depende de nosotros, pero en la liguilla ya pensaremos en como defender nuestro título, no quiero llamar como obligación el obtener el bicampeonato, pero hay que redoblar esfuerzos si es que pretendemos defender nuestro título”, agregó Ambriz.