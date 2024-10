Víctor Gómez, el maratonista leonés que quiere competir en las Olimpiadas de 2028

León, Gto. Sin buscar figurar, pero dando golpes de autoridad como uno de los mejores maratonistas mexicanos del momento, el corredor leonés Víctor Daniel Gómez Mejía fija en su mente un plan y en el corazón un sueño, esto con el “Proyecto California”, el cual consiste en buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De incursionar en el atletismo como corredor recreativo para mejorar su salud y condición física, ahora se consolida como un atleta a seguir, tras conseguir destacadas actuaciones en las Maratones de Boston y recientemente en Chicago, en ambos fue el mejor mexicano y de un evento a otro mejoró sus marcas, por lo que apunta alto y busca bajar aún más sus marcas.

“Soy relativamente nuevo en el running, hace cinco años tenía 22 kilos de más, entré al running como recreativo. Cuando inicié a entrenar, nadie hubiera creído todo lo que he logrado, ni yo mismo, pero con trabajo constante y mucho compromiso conmigo mismo me demostré que podía y puedo conseguir cosas importantes”, comentó Víctor Gómez en charla con El Sol de León.

Grandes hazañas

Justamente las mayores gestas que ha conseguido se han dado en dos de las maratones más importantes del atletismo mundial, el parteaguas fue Boston, celebrado en abril pasado y en el que registró 2 horas, 22 minutos y 10 segundos. Luego vino su consolidación en Chicago, certamen en el que cronometró 2 horas, 17 minutos y 37 segundos; en este último, además de ser el mejor representante mexicano, fue el mejor latinoamericano.

“Es un gran orgullo poner en alto el nombre de México, de Guanajuato y de mi querida ciudad que es León. Son resultados que se han dado gracias a mucho esfuerzo, ser el mejor mexicano es una gran satisfacción. Boston fue una sacudida para mí, me desbloqueó la mente y me permitió abrir mi visión para verme a mí mismo en grandes eventos y, sobre todo, me dio esa hambre por mejorar y eso me hizo correr Chicago”, añadió el también ingeniero en mecatrónica.

Proyecto california

Además del hambre por superarse a sí mismo y romper sus límites, en la mente de Víctor Gómez toma forma el “Proyecto California”, el cual consiste en buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en la prueba de Maratón.

“Uno como atleta busca más, ahora todo el trabajo que hago junto a mi equipo y personas que me apoyan está en acudir a las Olimpiadas de 2028. Ese es mi mayor sueño, es la meta en la que estoy trabajando y vamos por ella poco a poco. Sé que no soy tan conocido, que no corro tan seguido como otros maratonistas mexicanos, pero esa es mi fortaleza, estoy planeando a largo plazo, eso me hace estar en el mapa cada cinco o seis meses”, subrayó Víctor Gómez Mejía.

De correr un Marathon Majors, soñar con unos Juegos Olímpicos añadió: “En uno de los grandes maratones participas junto con miles de corredores, terminar entre los mejores 30 es algo muy importante y eso me hace pensar en Olímpicos, ahí se corre junto a los mejores del mundo. Es ahí donde quiero y sé que voy a estar, tengo cuatro años para conseguir esa meta”.

En esa ruta a seguir, Víctor ya tiene asegurada su participación para el que será su tercer Marathon Major, esto en la edición de Tokio 2025, este evento junto a Chicago, Boston, Londres, Berlín y Nueva York forman una prestigiada lista de seis eventos, también llamados como los seis “Grandes Maratones”, los más importantes en el orbe.

Inspiración

Siendo un ejemplo de vida, Víctor Gómez, quien se inició en el Team Villanueva, siguió los consejos de su entrenador, Federico Villanueva, quien le recomendó abrir su propio club. En el papel de mentor, fundó el Fibers Vic Team en el que actualmente dirige a 35 corredores en su mayoría leoneses, otros radican y entrenan a la distancia desde Nueva York, Sonora, Querétaro y Chiapas.

