Víctor Dávila ve calificado a León entre los primeros cuatro

A reserva de lo que hagan Monterrey y Santos, en el campamento esmeralda saben que de sacar los tres puntos en Mazatlán hay altas probabilidades de quedar situados en el cuarto puesto de la tabla al cierre de la fecha 16.

“La ilusión está intacta, las chances de clasificar directo a la liguilla se están dando y ya depende de nosotros aprovechar estos últimos resultados, así que esperamos sacar la victoria en Mazatlán para seguir pensando en calificar directo”, apuntó Víctor Dávila.

León llega a este compromiso con cinco triunfos en fila, racha que se pretende extender a seis contra los cañoneros y luego a siete ante Querétaro en la última jornada.

“Debemos seguir ganando, hay que ir por esos seis puntos que son trascendentales, puede que se nos de la clasificación directa, puede que no, pero hay que aprovechar el buen momento que traemos, es cierto que en el torneo internacional (Concachampions) no nos fue bien, pero acá en la liga mexicana tenemos mucha tranquilidad y vamos bien para disputar estos últimos juegos que nos quedan”.

En el plano personal, el chileno ha conseguido cinco anotaciones, junto a Mena es el máximo artillero del equipo, sin embargo, el ex de Necaxa y Pachuca reconoció que de cara a la fiesta grande puede aportarle mucho más a La Fiera.

“Anotar siempre da confianza, llevaba un par de partidos que no podía marcar, pero siempre se puede dar más, la verdad que todos los compañeros y el cuerpo técnico me han dado toda la confianza y eso me está ayudando para acoplarme al equipo, pero debo tener un autoanálisis porque puedo mejorar en muchos aspectos, llegué con la expectativa de la Concachampions y no se pudo, pero el futbol da revanchas y sé que este torneo lo podemos cerrar de gran forma y la liguilla puede ser importante para mí”.

Destaca valía de Navarro

Víctor Dávila lamentó la baja de Fernando Navarro, a quien consideró un líder de la escuadra verdiblanca y uno de los mejores futbolistas que tiene la Liga MX, aunque por otro lado aseguró que hay otros elementos de calidad que pueden hacer el trabajo.

“Navarro es un tipo que tiene características de gran jugador, lo pongan de lateral, de enganche, delantero, de seis, estaba pasando por un buen momento y si últimamente lo pusieron más en mediocampo es gracias a su calidad, es una lástima lo que le pasó, pero también esta Joel (Campbell), Meneses, estoy yo, cada uno de nosotros se esfuerza para poder jugar y ya el técnico tendrá la decisión de quien juega”, concluyó el andino.

