Víctor Dávila no ve una revancha frente a los rojinegros

León, Guanajuato´.- Víctor Dávila aseguró que el choque de este miércoles por la noche ante Atlas lejos está de ser para el conjunto panza verde una revancha de la última final, sin embargo, La Fiera tiene todo el deseo de propinarle su primer descalabro al actual campeón de la Liga MX.

“Será un partido difícil, no se puede echar el tiempo atrás, la final ya pasó, esta no es una final, obvio hay una espinita clavada contra Atlas, pero definitivamente no es la misma sensación de la final, así que vamos con los dientes apretados en casa y por esos tres puntos que necesitamos”, señaló el chileno.

Y luego del flojo empate ante “Xolos” para abrir hostilidades en el Clausura 2022, Dávila precisó que “de verdad que no es fácil arrancar cuando vienes de jugar la final, se acorta la pretemporada y hay que comenzar de inmediato, el inicio no fue el que esperábamos porque íbamos por el triunfo, pero tranquilos, poco a poco iremos tomando ritmo y todos retomaremos el mejor nivel”.

Por otra parte, en el plano personal el andino espera seguir siendo un hombre de todas las confianzas del “domador” Ariel Holan y de paso incrementar su cuota goleadora, la cual registra hasta 15 anotaciones en 40 partidos de liga.

“Cada torneo que comienza trae nuevos desafíos, nuevas ideas, claro que quiero convertir más goles, ser el mejor jugador de la liga, pero eso tampoco puede nublarme de lo importante que son los objetivos de la institución, a veces hay decisiones que nos toca tomar dentro de la cancha como es darle el pase al compañero de lado, no ser egoísta en ese sentido, entonces todo es en base al equipo, pero por supuesto que deseo hacer más goles y aportar mucho más”.

Finalmente, el ex de Necaxa y Pachuca comentó que solo el buen rendimiento con León le abrirá nuevamente las puertas del seleccionado andino, esto de cara a la recta final de las eliminatorias mundialistas de la CONMEBOL.

En Números