Vencer a sus ex dejó sensaciones extrañas en Nicolás Larcamón

León, Guanajuato.- Noche de sentimientos encontrados para Nicolás Larcamón, por un lado la alegría de una nueva victoria al frente del León, aunque por otro, ese sabor raro que significó haberle puesto el pie a su exequipo.

“Son sensaciones raras, distintas, me parece que el segundo fue la estaca que cerró el partido, la verdad es que me contuve un poco en el festejo, fue algo natural, genuino, una cuestión de respeto porque Puebla es un club que adoro, la ciudad y agradezco muchísimo a esa institución, siempre tendré un recuerdo imborrable, pero ahora es celebrar porque me debo a León y contento por la actualidad del equipo”, dijo el “domador”.

Y después de dos triunfos consecutivos que meten de momento a los esmeraldas en los puestos altos de la tabla, el argentino reconoció que “hay mucha alegría por el trabajo que estamos consumando como equipo, vamos construyendo un montón de cosas y las victorias nos dan la posibilidad de empezar a vincularnos con nuestra afición y eso es motivo de alegría, luego la producción es espectacular, hace dos partidos que no nos patean arco y en definitiva que destaco eso, veo mucha disposición, voluntad, fuimos dominadores y eso nos deja tranquilos de cara a lo que se nos viene”.

El pampero señaló que su elenco va por buen rumbo, siempre buscando crecer en todos los sentidos y es que esta fiera “va buscando su línea de identidad, ojalá sea una constante que no nos sigan pateando al arco, que sigamos generando y ganando, pero habrá momentos donde se tendrá que saber sufrir y gestionar escenarios adversos. Queremos que el contexto siga siendo el mismo, con un equipo que tiene intención de juego asociativo y quizás este partido pudo haber sido de un resultado mucho más abultado”.

Por último, en relación a Lucas Di Yorio, quien por lapsos lució un poco desesperado de cara al gol, Larcamón sostuvo que “es un jugador que como a todo nueve se le exige, uno tiene la expectativa de que tenga producción en términos de goles, pero hay que reconocerle el esfuerzo, y combatividad que tiene a la hora de defender los colores, eso le garantiza mucha participación, queremos que defina como en su anotación, queremos que sostenga su nivel y si lo hace es mucha garantía”.