Ve mejoría “Tuca” Ferretti tras empate en León

En un Tigres que no logra ganar desde hace ya cinco fechas, empatar contra León y como visitante es un resultado que deja cierta tranquilidad a su estratega Ricardo Ferretti.

“Hay una mejoría, eso es cierto y más tomando en cuenta el nivel del equipo al que nos hemos enfrentado, yo si veo una mejoría y ojalá sea el punto para los próximos juegos”, manifestó “El Tuca”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Cota y Nahuel sellan entretenido empate entre León y Tigres

El duelo en la cancha de La Fiera “fue bien jugado por los dos equipos, por eso es que yo valoro mucho el resultado, León en posesión de la pelota, toque y llegadas al área rival para mi es el mejor equipo del futbol mexicano y no es de ahorita, es de hace ya mucho tiempo y la verdad que este juego que hemos hecho me deja tranquilidad, pero también es cierto que nuestro objetivo siempre será ganar”.

Por otra parte, Tigres continúa sufriendo en el aspecto disciplinario, a este partido llegaron con Rafa Carioca suspendido y para el siguiente contra Santos, ahora no podrán contar con los servicios del argentino Guido Pizarro, que viera la roja por doble amonestación.

“Definitivamente no me deja contento, pero este es un juego de contacto, tal vez Guido llega tarde, a lo mejor me molesta más la jugada que provoca la expulsión”, concluyó Ferretti.