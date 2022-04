Van por la selfie con pilotos del Rally de las Naciones 2022

León, Gto.- Leoneses y visitantes de ciudades cercanas viven al máximo la experiencia Rally al disfrutar de las instalaciones del campus “Service Park”, ubicado en el distrito MX de la Feria de León, lugar donde descansan y se realizan arreglos a los vehículos que participarán en el Rally de las Naciones 2022, es como ser parte de las escuderías comentan.

Los amantes del automovilismo de todas las edades, llegaron para disfrutar una tarde familiar con la esperanza de tomarse una selfie y obtener un autógrafo de algún piloto o copiloto participante de este serial de automovilismo.

Charly Valdez es un apasionado del automovilismo desde el año 2002, comenta que luego de acudir a los rallyes tuvo la oportunidad de ser parte de un equipo donde ha hecho buenas amistades.

“El Rally de las Naciones es un evento muy padre y en este nuevo formato me da gusto tener pilotos de talla internacional actuales que compiten en WRC en categorías inferiores WRC 2 y también leyendas.

Lo nuevo prácticamente son las instalaciones que fueron modificadas para que sean más accesibles y en cuanto al rally es que son coches “nuevos” que siguen siendo de buen nivel donde nos da gusto tener R5 que son los que compiten en el campeonato mexicano y el campeonato NACAM Rally Championship que ahora hacen fusión en el Rally de Naciones con la llegada de pilotos experimentados en WRC que vienen a aportar a nosotros los fanáticos”.

José de la Luz Vázquez Neri es un fanático de hueso colorado del Rallismo, dice conocer el origen del Rally nacional y por tal motivo decidió acudir al Service Park para obtener una camiseta autografiada por algún pilotos.

En el caso de Raúl Ramos Rodríguez dijo tener cierta inconformidad al no tener mucha información por parte de los organizadores ya que argumenta que no hay mapas de los tramos y tiene que estar recabando información. “Todo es muy similar al WRC, me fascinan los autos pero yo esperaba la carrera internacional”.

Los visitantes que acuden al taller de autos de carrera aprovechan para saludar a pilotos y copilotos y consumir lo que hay en stand para apoyar la economía local.

Dato: