Van “Nickiller” y La Fiera a reventar la liga real

León, Guanajuato; 16 de julio del 2020.- Figura y campeón del torneo virtual, hoy en el plano real, Nico Sosa desea convertirse en el referente del ataque esmeralda.

“De a poco me voy sintiendo bien, el otro día ante Juárez por suerte nos tocó marcar, hubo otras acciones donde pudimos resolver mejor, pero hace tiempo que no jugaba tantos minutos, así que ya me iré adaptando mejor con el paso de los juegos y la idea es seguir demostrando las condiciones que tenemos”, manifestó el delantero uruguayo.

Sosa va metiéndose al sistema de Nacho Ambriz, ese que obliga a los atacantes a tener movilidad constante, incluso fuera del área y que mucho le ha venido pesando a Leo Ramos, de quien todavía no se sabe si se mantendrá o saldrá de la institución felina.

“Nacho ha estado probando con dos puntas, conozco eso desde Uruguay y en este esquema a veces uno tiene que salir, botarse de repente para dejarle el espacio a la gente que viene de atrás como Mena, Jean (Meneses), Navarro o Montes, así se generan más opciones al frente y la verdad que tampoco es algo que no sepamos hacer”.

En lo que va de la pretemporada, “Nickiller” ha sido considerado parte de las formaciones titulares y ha respondido con goles, sin embargo, apuntó que el puesto de nueve no lo tiene asegurado, menos cuando un tipo de la experiencia de Emmanuel Gigliotti podría arribar muy pronto a tierras leonesas.

“He escuchado el tema de Gigliotti y si toca que llegue será otro jugador para competir, de mi parte siempre habrá una competencia sana, el es un gran jugador, estuvo en equipos grandes como Boca e Independiente, quizás en esta idea de Nacho podríamos llegar a jugar juntos en algún momento, pero no me siento titular, también está Armando (León), el tema de Ramos, Joel (Campbell), pero ahorita estoy jugando y estoy contento por eso”.

En Números…

2 Juegos para Nico Sosa con León en el Clausura 2020

10 Minutos los que tuvo “Nickiller” durante la campaña pasada

3 Goles marcados por el atacante uruguayo en la pretemporada