Van los Bravos con Dani Cornejo al e-Derby de la LMB

Se aproxima una feria de cuadrangulares, no en los parques de la LMB, pero si en el diamante virtual con el e-Derby que se llevará a cabo del 6 al 23 de mayo y en donde los Bravos de León dirán presentes.

Será un torneo con duelos a eliminación directa entre equipos de la misma zona (Sur y Norte) y constará de cuatro etapas: Primera Ronda, Cuartos de Final, Campeonatos de Zona y Gran Final, donde incluso habrá un trofeo en disputa, según lo informó la liga.

Los ganadores de cada enfrentamiento serán aquellos que logren imponerse en dos de tres periodos, de tres minutos cada uno y en caso de haber empate se procederá a jugar un lapso extra de un minuto; además, aquel participante que logre conectar dos jonrones con distancia mínima de 440 pies, se le otorgará un bono extra de tiempo de 30 segundos.

Cabe señalar que cada organización ya eligió su representante y este tendrá la posibilidad de recrearse a sí mismo a través del videojuego MLB The Show, en este caso los Bravos seleccionaron al outfielder Daniel Cornejo, quien el año pasado en la pelota real disparara apenas un par de bambinazos en 173 comparecencias sobre la caja de bateo.

En la ronda inaugural, el rival de Cornejo será nada más y nada menos que el llamado “Tigre de las Gaviotas”, Juan Pablo Oramas, pitcher abridor de los Olmecas de Tabasco.

El resto de los manos a mano en la Zona Sur son: Jasson Atondo (Piratas de Campeche) Vs. Miguel Guzmán (Pericos de Puebla), Juan Carlos Gamboa (Diablos Rojos del México) Vs. Henderson Álvarez (Tigres de Quintana Roo) y Erick Casillas (Guerreros de Oaxaca) Vs. Luis Juárez (Leones de Yucatán), mientras que en la Zona Norte se verán las caras Edgar Robles (Algodoneros de Unión Laguna) Vs. Ricky Álvarez (Toros de Tijuana), César Vargas (Sultanes de Monterrey) Vs. Rainel Rosario (Saraperos de Saltillo), Eliezer Ortiz (Rieleros de Aguascalientes) Vs. Roberto Valenzuela (Tecolotes de los 2 Laredos) y Alfredo Meza (Generales de Durango) Vs. Alex Osuna (Acereros de Monclova).

Todos los juegos serán transmitidos en vivo mediante las plataformas digitales de los equipos y de la Liga Mexicana Beisbol, con los peloteros en sus respectivos hogares en apego a las normas de distanciamiento social en esta cuarentena.