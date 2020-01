Va “Mosquito” Sosa por su debut con León; Campbell ni a la banca

Todo está listo para que “El Mosquito” comience a hacer de las suyas en la Liga MX, aunque para incluir al uruguayo Nico Sosa en la convocatoria que enfrentará a Monarcas Morelia, el sacrificado por Nacho Ambriz, timonel esmeralda, tuvo que ser un hombre de la jerarquía de Joel Campbell.

“Yo vengo como un extranjero más a ganarse su lugar con trabajo, obviamente no es fácil ocupar el lugar de Joel que es un jugador que viene de Europa, que es de selección, pero a la vez me hace sentir orgulloso estar en su lugar y ahora únicamente es cuestión de tratar de aprovechar la oportunidad al máximo”, manifestó Sosa.

Y es que con las 12 plazas de jugadores no formados en México que tiene cubiertas La Fiera, resulta complicado cada semana tener que enviar a tres extranjeros a la tribuna.

Sosa Sánchez, quien es casi un hecho que recibirá minutos viniendo desde el banquillo, ya visualiza su debut con el balompié azteca, “me veo entrando y haciendo lo mejor para el grupo, siempre me sueño haciendo un gol y ojalá ayude para que se dé la victoria, la verdad que esta semana he trabajado muy fuerte para este momento y ojalá lo pueda hacer bien”.

El ex atacante del Racing Club de Montevideo, que marcará 16 anotaciones en la última campaña, dijo que Ambriz no le ha pedido nada fuera de lo común, “desde que llegué me ha explicado cómo es la idea de juego, me mostró su forma de jugar y lo que quiere que yo haga en la cancha, así que sólo hemos venido trabajando en base a lo que hace el equipo”.

Por último, Nico habló con respecto al rival en turno, la monarquía que fuera semifinalista del Apertura 209 y que en cuartos de final echara al mismo León, “vi que es un equipo muy dinámico, corre y ataca mucho, también recupera pronto, físicamente andan bien, pero nosotros también lo somos y vamos con la idea de ganar”.

En las más recientes dos fechas (Santos y Pachuca), Nico Sosa vio acción con la categoría Sub-20 e incluso tuvo la oportunidad de marcarle gol a los Tuzos del Pachuca.

