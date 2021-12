Va León a Guatemala para Concachampions 2022

Quedaron definidos los rivales para los equipos de la #LigaBBVAMX en @TheChampions @CruzAzul vs @ForgeFCHamilton@clubleonfc vs @CD_Guastatoya @PumasMX vs @SaprissaOficial @ClubSantos vs @clubdefootmtl



¡ VAMOS ! 🤩👊 pic.twitter.com/z3IlHf4q5v