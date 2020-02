Va Karla Zempoalteca a Premundial Sub 20

León, Guanajuato; 13 de Febrero del 2020; La defensora esmeralda, Karla Zempoalteca fue confirmada como seleccionada nacional en la categoría sub 20 para participar en el Campeonato Femenil de Concacaf, certamen clasificatorio al Mundial de esta categoría.

Zempoalteca Hernández debe reportar en el Centro de Alto Rendimiento de la FeMexFut para la siguiente semana, la convocatoria final de Mónica Vergara es de 20 jugadoras. Aunque no ha sumado muchos minutos en el Clausura 2020, la defensora de Iztacalco ha sido convocada a varios concentraciones con selección sub 17 y ahora sub 20.

El combinado azteca sub 20 y la jugadora de Club León Femenil disputará el clasificatorio mundialista a realizarse del 22 de febrero al 8 de marzo en República Dominicana. En este certamen regional, México se ubica en el Grupo D junto a Puerto Rico, Nicaragua y Guyana

El campeonato femenil de Concacaf entregará dos boletos a la Copa Mundial a celebrarse en el mes de agosto en Costa Rica. Los ganadores de la plaza mundialista serán las selecciones finalistas.

En el actual Clausura 2020, Karla Zempoalteca no ha tenido la regularidad deseada bajo las órdenes del técnico Everaldo Begines, únicamente ha jugado 49 minutos y los hizo en la primera jornada ante Pachuca.





Calendario México en Campeonato Sub 20 de Concacaf

Partido / Fecha / Sede

México vs Puerto Rico / 23 de febrero / Estadio Félix Sánchez

México vs Nicaragua / 25 de febrero / Estadio Félix Sánchez

México vs Guyana / 27 de febrero / Estadio Félix Sánchez