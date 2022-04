Una “Reggae Girl” llega a las Abejas Femenil

Las Abejas de León Femenil han sumado poder a su roster con la incorporación de la seleccionada jamaicana Antoinette Bannister.

Desde 2017, la alera de 28 años y 1.78 metros de estatura, porta el jersey del representativo caribeño y con el cual ha incursionado en justas internacionales como el Centrobasket.

Deportes Emocionan quintetas de la Liga Municipal Deportivo García

A nivel colegial, Bannister inicio con la Universidad de Florida, sin embargo, su salida de los Gators se dio por problemas extra duela y posteriormente se enroló con las Piratas de la Universidad de Carolina del Este, donde en la temporada 2016-2017 contabilizó en 29 juegos un total de 191 puntos, 53 rebotes, 56 asistencias, 26 robos de balón y cuatro bloqueos.

Como profesional, la nacida en Jacksonville, Florida, ha desfilado por el Club Carnide de la liga portuguesa, con el Jacksonville Force de la WABA y hasta hace pocas semanas figuraba en la nómina del Phoenix de Monterrey de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil (LMBPF), quinteta con la que apenas encaró un par de encuentros con 24 unidades, 10 tablas, siete de estas defensivas, cinco asistencias y dos robos.

🎶 “Cause every little thing, gonna be all right…” 🎤



🔥 Al ritmo de Three Little Birds, les presentamos a la seleccionada nacional de Jamaica como nuestra nueva jugadora, ¡lista para hacer historia en la @LNBPFEMENIL! 🇯🇲🌎



¡#HolaLeón; Antoinette llegó a la casa! 🦁✌️ pic.twitter.com/7VwW5xc8ct — Abejas de León Femenil (@Abejasdeleonfem) April 12, 2022

Bannister destaca por su fuerza en la pintura, además de tener un buen tiro de media distancia, lo que sin duda le sentará de maravilla a la escuadra dirigida por Jessica Elizondo y que en días anteriores ha sumado de igual forma a las mexicanas Dana Soto, Michel Portillo y Yazmín Saad, así como a la argentina Candela Foresto.

Será este miércoles cuando la LNBPF Femenil dé a conocer su rol de juegos para la campaña que arrancará el 23 de abril.