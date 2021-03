Tuti’ Pérez llega motivada por debutar con Mieleras

León, Guanajuato.- Mieleras tiene a su primer refuerzo, se trata de Laura 'Tuti' Pérez, jugadora curtida en el baloncesto estudiantil y que para 2021 dará el salto al profesionalismo con la franquicia guanajuatense.

La oriunda de Tijuana, Baja California se dice motivada por sumarse a las Mieleras, el equipo más ganador de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil.

"Significa mucho para mí, el equipo de Mieleras además de ser tres veces campeón es un equipo muy familiar, es un gran honor ser parte del equipo, es un logro muy grande formar parte de Mieleras y definitivamente voy a portar con orgullo el uniforme", destacó 'Tuti' Pérez.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Liga Leonesa de Voleibol inicia nueva campaña

La nueva mielera tuvo sus inicios representando a su entidad en Olimpiada Nacional, luego fue seleccionada nacional Sub 17 y disputó el Mundial Femenil de República Checa 2014. En el deporte ráfaga universitario compitió en la División I de la NCAA representando a la Universidad de Rhode Island.

"Es algo que me emociona mucho, ser parte de una nueva liga, no he jugado profesional, es algo que veo como reto, pero me emociona, he jugado en diferentes estructuras del básquetbol, ya que me incorporé al equipo voy a encontrar la forma de adaptarme lo más rápido posible"

Cómo universitaria también acudió a la Universiada Mundial de Nápoles 2019 y ese mismo año fue parte de la quinteta mexicana que acudió a Lima 2019, su etapa más reciente se dio en la Liga Abe donde representó a CETYS Baja California.

OBJETIVOS

Para incorporarse a Mieleras reconoció que su primer acercamiento fue con la también jugadora Miriam Lara, quien la recomendó con el coach Jonathan Villegas y ahora se mentaliza en desarrollarse aún más en la cancha y pelear la LMBPF.

“Mi principal objetivo es darlo todo, tanto en entrenamientos como fuera de la cancha, aprender de mis compañeras, crecer como jugadora y como equipo, si alargamos objetivos claro que hacer una buena temporada, se busca el cuarto campeonato, pero hay que ir paso a paso”, concluyó la jugadora mexicana

Además de Laura Pérez otras jugadoras que han sido anunciadas son la capitana Brisa Silva, Martha Castillo e Itzel Villegas, además del coach Jonathan Villegas. El debut de las guanajuatenses será el próximo 27 de marzo, el rival aún está pendiente de confirmarse.

FICHA