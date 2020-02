Triunfo y liderato; festejo completo para el cumpleañero Ambriz

León, Guanajuato; 8 de febrero del 2020.- El cumpleañero Nacho Ambriz se fue del Nou Camp con una sonrisa de oreja a oreja, luego de ver a su Fiera ganarle al campeón Monterrey y seguir por una semana más en el liderato de la Liga MX.

Me voy contento porque los jugadores entendieron que era un partido difícil, es cierto que Monterrey no está en su mejor momento, pero al final es un buen equipo y con grandes jugadores, también es cierto que nosotros cometimos algunos errores en la circulación y definitivamente la expulsión lo cambia todo

⬇️Dale clic⬇️

Deportes Mohamed confía en cambiarle pronto la mala cara a sus Rayados

Pero en medio de la felicidad, Ambriz desea la perfección, “debemos cuidar los excesos, son detalles que se irán corrigiendo en estos días, ahora se me corta la semana ya que volvemos a jugar el viernes, pero tampoco me gusta hablar de porcentajes, esos errores en la circulación me dejan intranquilo, aunque aplaudo que el equipo comienza a mostrar personalidad, eso me gusta y aparte vamos entendiendo los roles de los juegos”.

Por otra parte, Nacho aseguró que es tiempo de que los jóvenes hagan su aparición y es que León suma pocos minutos de menores, de tal forma que ante Atlético de San Luis podrían venir varios ajustes, “voy mal en los minutos, sabía que en las primera fechas no iba a poner a los chavos, pero estoy tranquilo porque están bien arropados y seguro que harán un gran trabajo cuando les toque, sea Fidel (Ambriz), Saúl (Zamora), Mauricio (Isais) o Jesse (Zamudio).

Al tiempo de aguardar por los estudios que se le realizarán a Yairo Moreno, quien salió por un problema muscular, el timonel verdiblanco señaló que José Iván Rodríguez no vio acción con la Sub-20 debido a que el terreno de Casa Club no estaba en buenas condiciones y era correr un riesgo innecesario con “El Jefecito”, recién reincorporado a los trabajos.