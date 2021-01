Triunfo de Leonas abona confianza, pero falta mejorar

Con un 2-1 en contra de Necaxa, Club León Femenil obtuvo su primer triunfo en el Guard1anes 2021 Femenil, Scarlett Anaya, estratega de las Leonas reconoce que el triunfo abona confianza, aunque falta mucho por mejorar.

La técnica tapatía consiguió su primer triunfo en el máximo circuito, pero el trámite del encuentro se dio de forma sufrida ya que a las verdiblancas les faltó mayor control de la pelota y contundencia para ampliar la ventaja.

“Se gana de una forma sucia porque no se logra lo que es la esencia del León, jugar, tener la posición, triangular, tocar, tener espacios reducidos, también tiene mucho que ver el rival, (Necaxa) nos rompió con el estilo de juego, metemos gol, nos empatan al minuto y mentalmente nos pega, son errores que hay que trabajar, no nos puede pasar contra los siguientes equipos”, resaltó Scarlett Anaya.

Poco a poco el plantel felino se va adaptando y va conociendo la propuesta táctica de Parada Anaya, una vez que entiendan los objetivos será una escuadra de temer.

“Es parte del proceso, es adaptarnos a lo que queremos, los objetivos, las chavas tienen que irse envolviendo cada día más, tenemos que trabajar con los cambios, los movimientos que estamos haciendo, la ideas es que poco a poco vayan encontrando esa esencia y que la vayan demostrando en la cancha”, agregó la dirigente verdiblanca.

Luego de este triunfo, a Club León Femenil le corresponde medirse ante Atlas, las Académicas marchan con paso perfecto y cuentan con Alison González, líder de goleo con 5 tantos, sinodal para el que ya se alistan las verdiblancas.

“Alison (González) la conozco muy bien, podríamos mantener una marca personal, pero realmente no me preocupa el rival, me preocupa mi equipo, mientras mi equipo este bien, Atlas no va a poder generar, estamos para contrarrestar y analizar al rival”, sentenció Scarlett Anaya.

Para el juego contra Necaxa no tuvo transmisión televisiva, por lo que la estratega cuerera subrayó que una institución como Club León no puede quedarse sin transmisión de su plantilla femenil, aseguró que junto a su equipo trabajan por ganarse mayor atención mediática.