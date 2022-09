Triunfo agridulce para Paiva, desagrada desempeño de León

Para Renato Paiva vencer en casa por un gol es un resultado que ayuda pero que le desagradó ya que León mostró carencias defensivas, se desaprovecharon oportunidades de gol y la indisciplina llevó a una nueva expulsión

Sobre la actuación de sus dirigidos, el timonel lusitano señaló el mal inicio de su equipo, a La Fiera le costó dominar a pesar de contar con superioridad numérica.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Juárez es un buen equipo, sabe lo que hace con el balón, es un equipo equilibrado, sabíamos que juega mucho mejor fuera de casa, no entramos bien en el partido, no me gustó, después llega la expulsión y se encerró más”, comentó Renato Paiva.

A pesar de imponerse por la mínima diferencia, León tuvo carencias en el ataque: “Nosotros desperdiciamos dos o tres oportunidades, son oportunidades que no puedes desperdiciar, intentamos, íbamos a intentar más, luego vino la expulsión y tuvimos que recular para jugar 10 contra 10”.

Un punto que urge corregir a Paiva de cara a la parte final del Apertura 2022 es el rendimiento de la línea defensiva, cuyo desempeño ante Juárez le desagradó.

Deportes Gol de Di Yorio le salva la noche a La Fiera y a Renato Paiva

“No defendimos bien porque el rival generó, hemos dado mucho espacio en algunos momentos, dejamos al adversario sin presión dejándolo jugar por dentro, no sufrimos goles, pero no me gusto”, ahondó el timonel esmeralda.

Con la expulsión de Víctor Dávila, León sumó su sexto su sexta roja en la campaña, Paiva fue tajante, actuará entre su plantel ya que la sanción fue la primera que se da por una indisciplina en el campo.

“Ahora sí pueden hablar de indisciplina, finalmente un jugador tuvo una actitud de indisciplina, actuaremos”, sentenció el domador de La Fiera.

Finalmente, calificó como ‘finales’ a los cuatro partidos que le restan por disputar a los verdiblancos. Tigres será el siguiente sinodal y el único objetivo es vencer para meterse de lleno a zona de repesca.