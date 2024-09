Triunfadores de “La Luz” engalanan Corrida de Independencia

León, Guanajuato. A manera de adelanto e invitación para la afición taurina, triunfadores de diversos encierros celebrados en la Plaza de Toros “La Luz” presentaron formalmente la nueva Corrida de Independencia cuyo cartel resulta redondo al conjuntar matadores de experiencia y juventud que buscan duende y el favor del respetable ante un lote bravo de la dehesa de Xajay.

Cinco de los seis matadores acartelados visitaron tierras zapateras con el fin de formalizar su participación en la Corrida de Independencia a celebrarse el próximo 16 de septiembre en la Plaza de Toros La Luz. Este encierro resulta de auténtico agasajo al enmarcar el 63 aniversario de la inauguración del coso leonés, además de celebrar el Día de la Independencia de México.

“Por segundo año consecutivo estamos anunciando esta fecha, ahora vamos por el 63 aniversario y es motivo de orgullo, y qué mejor para celebrar que con un cartel de triunfadores que se dieron en el último año. Resaltar también que viene un encierro de la ganadería de Xajay que está cumpliendo 100 años, goza de un gran prestigio y es digna de esta plaza”, exaltó en rueda de prensa, Juan Carlos Portugal, gerente regional de Espectáculos Taurinos.

Los matadores acartelados son el rejoneador Fauro Aloi, quien se acompañó durante la presentación por Ernesto Javier “Calita”, Juan Pablo Sánchez, Leo Valadez y Alejandro Adame, todos ellos matadores de a pie. El único ausente por motivos de agenda fue el tlaxcalteca, Sergio Flores.

“Es mi segunda corrida que tengo en León, tuve grandes sensaciones el pasado diciembre en la Corrida Guadalupana. León es una plaza muy bonita por lo que me hace mucha ilusión, me llena de responsabilidad. Es un cartel en el que estoy con compañeros que tienen un nivel taurino impresionante, a los cuales respeto y admiro mucho. Será una tarde muy bonita, además de una fecha tan mexicana y una corrida con Xajay, que es una casa muy ligada a mi carrera y en la que he tenido muchos triunfos”, resaltó el mexiquense, Ernesto Javier.

Resaltar que la corrida de toros de aniversario de la Plaza de Toros “La Luz” es una fecha que se retomó en 2023 tras estar inactiva por casi dos décadas en León. Por otra parte, en este impulso que se busca dar a la fiesta brava se confirmó un serial novilleril de tres fechas para el mes de octubre y una tarde de triunfadores a celebrarse en noviembre.