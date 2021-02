Tranquiliza a Nacho Ambriz los tres puntos en C.U.

León recuperó la forma y también un poco del terreno que se había perdido durante las últimas dos fechas, así lo manifestó su estratega Nacho Ambriz, después de la victoria en Ciudad Universitaria.

“No estaba desesperado por ganar, estaba tranquilo, el equipo tarde que temprano tenía que agarrar su mejor nivel y esto nos da para trabajar en otro mejor ambiente, no que no lo hubiera, pero tranquilo porque en los últimos partidos hemos vuelto a demostrar en ciertos lapsos lo que éramos, así que ahora ya no hay pretextos y tenemos que funcionar mejor en cada jornada”, manifestó Ambriz.

Respecto a los constantes movimientos que ha tenido que realizar en cada una de las líneas, el “domador” precisó que “también quiero y necesito buscar variantes, en el caso de Fernando (Navarro) siendo lateral ya los rivales le van estudiando los movimientos y también es quitarle el desgaste del ida y vuelta, quiero aprovechar ahí lo que nos da El Avión y todos estos ajustes son platicados y explicados a los jugadores, con esto sólo pretendo que el equipo tenga mejores recursos”.

Nacho resaltó que superar a los Pumas en la altura de la capital del país y jugando al filo del mediodía es una tarea compleja, más aún cuando los auriazules arrastraban una racha de casi un año sin caer como locales.

No se mueve de León

El proyecto de Nacho Ambriz en tierras esmeraldas sigue firme, por lo que el timonel aseguró que el tema de su renovación de contrato no le inquieta para nada.

“No hablo de mis contratos, tengo gente que me ayuda a eso, suelo quedarme un poquito al margen y las cosas ahí van, es algo que de verdad no me inquieta, no me apura, dicen que soy un distraído porque me quiero ir a Europa, pero de allá no tengo nada, siempre me toman a mal eso y sólo decir que estoy muy a gusto en León, con el apoyo que me han dado los Martínez y el equipo va bien, así que ojalá ya paren con ese tema porque ni siquiera yo he hablado respecto a eso”.