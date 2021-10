Tranquiliza a Ariel Holan los tres puntos en la Angelópolis

Puebla, Puebla.- Luego de la derrota a media semana contra Pumas, el triunfo en Puebla le ha devuelto a León la posibilidad de colarse de manera directa a la liguilla, situación que sin duda alguna resaltó su “domador” Ariel Holan.

“Más allá de otros resultados que se puedan dar, sabemos que el entrar a los primeros cuatro ya depende de nosotros, para eso hay que ganar lo que nos queda y la actitud para esos juegos, que serán durísimos, debe ser la misma que la que mostramos ahora”, apuntó el argentino.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes León gana en Puebla y lucha por un boleto directo a la liguilla

Las tres unidades en la Angelópolis “tienen un enorme valor, primero porque jugamos contra un gran equipo, que tiene variantes tácticas y por eso es un rival durísimo, cuando nosotros dominamos ellos hicieron sus cambios para revertir eso, veníamos de perder un juego que no esperábamos, pero ahora el equipo jugó bastante bien y se repuso emocionalmente, esta fue una prueba del carácter del equipo”.

Por otra parte, Holan reconoció que rumbo a la parte decisiva de la fase regular, el gran reto que tiene la escuadra esmeralda es “estabilizar el rendimiento porque de a rato jugamos bien, de rato no jugamos tan mal, pero cometemos errores que luego terminan pesando en el resultado, así que en la medida en que el equipo pueda jugar de manera eficaz seremos un equipo competitivo”.

Finalmente, fiel a su ecuanimidad, el timonel verdiblanco optó por no opinar mucho en relación al trabajo arbitral, que al menos en esta ocasión, falló para el lado de su equipo, aunque a la postre ese yerro de VAR no influyó en el resultado final.

“Sigo en la misma postura de no opinar del arbitraje, hay muchos programas periodísticos que pueden evaluar el arbitraje en sí, lo que sí me parece es que el árbitro debe decidir siempre y si hay una jugada dudosa el árbitro debe tener la última palabra y tiene que ir a constatar, pero tampoco me gustaría hacer un juicio de valor”, concluyó.