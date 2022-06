Trabaja Paiva en apuntalar a La Fiera

León, Guanajuato.- Se acabaron los ensayos de pretemporada, ahora las cosas cambian en el cubil verdiblanco donde Renato Paiva afina detalles en su equipo el cual pretende fortalecer con la inminente llegada de un central extranjero.

Tras disputar cinco partidos amistosos con Club León, el estratega lusitano reconoció que la derrota de 5-2 ante América no es alarmante, pero sí evidenció carencias defensivas ya que en todos los ensayos recibieron gol.

Deportes León es aplastado por América en el cierre de su pretemporada

"En estos partidos (amistosos) queremos siempre ganar, obvio que cuando perdamos no sea por 5-2, los números son pesados. En este momento lo que me preocupa es cómo aparecen los números, el desarrollo del juego porque continuamos recibiendo tantos goles. Identificamos los problemas y continuamos trabajando en ellos, el trabajo lleva tiempo. Cuando llegue la primera fecha no estaremos al 100, ni de cerca", reconoció Renato Paiva.

En autocrítica sobre el último choque frente a las Águilas expuso: "En todos los partidos sufrimos goles, en este partido, sobre todo la primera mitad no estuvimos en la cancha, ni ofensiva mi defensivamente, estuvimos muy lejos de lo que hemos hecho en otros partidos, sentí que América quiso ganar el partido más que nosotros".

Los puntos clave que detecta Paiva para afianzar a su equipo son la adaptación de los jugadores a su esquema táctico y la incorporación de refuerzos, en este último tema exaltó la urgencia de sumar un defensor central, elemento que se perfila a llegar del extranjero.

"La llegada de un defensa central es una prioridad, en este momento tengo dos centrales de experiencia: Tesillo y Barreiro, tengo a Pedro Hernández que es un chico que está creciendo. Para mí, jugando con dos centrales debo tener tres del mismo nivel, necesitamos ese central y el tiempo está terminando. El central va a llegar y es extranjero", expuso el portugués, quien añadió que hubo un prospecto, pero las altas exigencias salariales truncaron la negociación.

DEBUT

Con miras al debut en el Apertura 2022, el Domador de La Fiera resaltó que Atlético de San Luis es un equipo ordenado, además cuenta con Jhon Murillo, elemento venezolano al que dirigió en Benfica.

"Muy buen equipo, bien organizado, con jugadores peligrosos, conozco a Murillo de Benfica. Tenemos tiempo para trabajar, hay que preparar bien al equipo, en este momento es corregir y mejorar las partes en las que no estamos bien", sentenció Paiva.