Torneo Reservas suma categorías a nuevo certamen

León, Guanajuato.- Apenas concluyó el Torneo de Reservas 3D en sus tres categorías y este certamen regional alista su edición de Apertura 2020, Guanajuato nuevamente levanta la mano para competir.

Para este nueve certamen, además de las categorías 5D para sub 15, 4D para sub 17 y 3D Sub 20, se incorpora al programa de competencias la división sub 13 y 3D Femenil para jugadoras 1999-2003 y 3D Femenil 2004-2007.

Las cinco clasificaciones arrancarán actividad el próximo 25 de septiembre, las inscripciones están abiertas para equipos de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Querétaro donde se encuentra la sede principal y comité organizador.

En la edición que recién terminó, Guanajuato contó con cuatro finalistas en las tres categorías, donde se obtuvo el título fue Cefode Hugo Ayala de San Luis de La Paz.

Este certamen se desarrolla a ida y vuelta por lo que cada conjunto participante tiene partidos como local en su ciudad de origen además de visitar otras sedes. Con la incorporación de las categorías Sub 13 y las dos femeniles, se estima una participación de alrededor de 70 a 90 escuadras.

De las ediciones pasadas, algunos municipios que han representado a Guanajuato son Celaya, Salamanca, San José Iturbide, Guanajuato, Moroleón, Salvatierra, Comonfort, entre otros.

Por su parte, León ha contado con la participación de equipos como Furia Verde, Somnus FC, Garra Esmeralda, Club León, Curtidores, Leoncitos, entre otros.