Torneo Futuros Crack presenta segunda edición

Alrededor de 60 equipos buscarán el título en la segunda edición del ‘Torneo Futuros Cracks del Futbol’, mismo que será observado de cerca por la FeMexFut.

Una de las novedades de este certamen, es que superó el número de participantes, en la primera edición contó con 40 plantillas y ahora se tienen confirmadas un total de 60, aunque se espera que la cifra final oscile entre los 70 u 80 equipos.

Esta segunda edición arrancará el próximo 15 de febrero, los partidos están programados para disputarse los días sábados y lunes, la duración será de dos meses. La inscripción tiene un costo de dos mil pesos y será el único pago ya que el arbitraje será cubierto por el comité organizador.

Las categorías permitidas en la rama varonil son la 2013-2012, 2011-2010, 2009-2008, sub 13, sub 15 y sub 17 en la rama varonil, por su parte la femenil tendrá actividad con una categoría que abarca jugadoras de 2004, 2003 y 2002.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Liga San Miguel mantiene intensidad y sorpresas

Entre las sedes que Comude León dispuso para el desarrollo de esta competencia son la unidad Enrique Fernández Martínez, la Luis I. Rodríguez y el Parque del Árbol, además habrá canchas privadas que también recibirán algunos encuentros.

Por otro lado, Ricardo ‘Chavicos’ Enríquez, visor de selecciones menores de la FeMexFut estará observando el torneo para buscar talento varonil y femenil. Entro los registrados que participarán por primera vez resaltan equipos como Furia Verde que participó en el Torneo de Los Soles, Soccer Fitness, Krieger Bolivia, entre otros,

En la rama femenil, están el de Talentos de Guadalupe Mota, equipo que es el vigente campeón y buscará refrendar su cetro, entre los contendiente está la selección Comude León, León Independiente, Linces, Silao, Felinas, entre otros.